Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені, - Bloomberg

Зазначається, що нові iPhone ознаменуватимуть початок осіннього сезону продуктів компанії, який також включатиме кілька нових комп’ютерів Mac, недорогих і високоякісних iPad і три моделі Apple Watch.

При цьому додається, що продажі смартфонів почали падати, оскільки споживачі справляються з інфляцією та хиткою економікою.

Але Apple зазначила, що iPhone добре продавалися в минулому кварталі. Компанія повідомила постачальникам, що не передбачає падіння попиту.

Компанія збирається транслювати захід онлайн, а не проводити особисті зустрічі, продовжуючи підхід, прийнятий на початку пандемії.

Як виглядатимуть нові iPhone 14

Зазначається, що стандартний iPhone 14 буде схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.

Компанія планує більші зміни для лінійки iPhone 14 Pro. Apple замінить виріз передньої камери отвором у формі таблетки для датчиків Face ID та область розміром з дірокол для камери. Це дасть користувачам трохи більше простору на екрані. Компанія також додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro. Тим часом Apple збереже чіп A15 з iPhone 13 у звичайних моделях iPhone 14.

Найзначніші зміни в iPhone 14 Pro стосуються системи камери, яка буде здаватися споживачам трохи більшою. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефото сенсорами. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи.