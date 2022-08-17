Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені, - Bloomberg

Компанія Apple може провести презентацію лінійки iPhone 14 вже 7 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що нові iPhone ознаменуватимуть початок осіннього сезону продуктів компанії, який також включатиме кілька нових комп’ютерів Mac, недорогих і високоякісних iPad і три моделі Apple Watch.
При цьому додається, що продажі смартфонів почали падати, оскільки споживачі справляються з інфляцією та хиткою економікою.
Але Apple зазначила, що iPhone добре продавалися в минулому кварталі. Компанія повідомила постачальникам, що не передбачає падіння попиту.
Компанія збирається транслювати захід онлайн, а не проводити особисті зустрічі, продовжуючи підхід, прийнятий на початку пандемії.
Зазначається, що стандартний iPhone 14 буде схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.
Компанія планує більші зміни для лінійки iPhone 14 Pro. Apple замінить виріз передньої камери отвором у формі таблетки для датчиків Face ID та область розміром з дірокол для камери. Це дасть користувачам трохи більше простору на екрані. Компанія також додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro. Тим часом Apple збереже чіп A15 з iPhone 13 у звичайних моделях iPhone 14.
Найзначніші зміни в iPhone 14 Pro стосуються системи камери, яка буде здаватися споживачам трохи більшою. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефото сенсорами. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи.
Нагадаэмо, нещодавно до мережі потрапила фотографія ще не випущеного пристрою компанії Apple iPhone 14 Pro.
Також повідомлялося, що вихід iPhone 14 можуть перенести через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.