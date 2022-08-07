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Выход iPhone 14 могут перенести из-за визита Пелоси в Тайвань: что известно

Новина українською →
Воскресенье 07 августа 2022 12:18
Выход iPhone 14 могут перенести из-за визита Пелоси в Тайвань: что известно Фото: выход iPhone 14 могут перенести из-за визита Пелоси в Тайвань (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань может привести к тому, что компании Apple придется перенести выпуск нового iPhone 14.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GSMArena.

Коммунистическая партия Китая разработала новые правила, которые предусматривают запрет упоминания Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах. Это, со своей стороны, может привести к тому, что часть электроники, или же все оборудование может быть возвращено обратно на Тайвань.

Также вице-президент Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены с Пелоси во время визита последней в Тайвань. Это может еще больше обострить торговую войну между Китаем и Тайванем, в которой оказались замешаны Apple и другие американские компании.

Apple уже начала переговоры со своими тайваньскими партнерами, попросив их удалить или же изменить надписи "Сделано в Тайване" на электронных изделиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Также недавно в сеть попала фотография еще не выпущенного устройства компании Apple iPhone 14 Pro.

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