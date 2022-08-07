Выход iPhone 14 могут перенести из-за визита Пелоси в Тайвань: что известно

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань может привести к тому, что компании Apple придется перенести выпуск нового iPhone 14.

Коммунистическая партия Китая разработала новые правила, которые предусматривают запрет упоминания Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах. Это, со своей стороны, может привести к тому, что часть электроники, или же все оборудование может быть возвращено обратно на Тайвань.

Также вице-президент Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены с Пелоси во время визита последней в Тайвань. Это может еще больше обострить торговую войну между Китаем и Тайванем, в которой оказались замешаны Apple и другие американские компании.

Apple уже начала переговоры со своими тайваньскими партнерами, попросив их удалить или же изменить надписи "Сделано в Тайване" на электронных изделиях.