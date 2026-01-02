Apple представить безліч пристроїв у 2026 році: повний список і перші характеристики

iPhone

Без стандартного iPhone 18 у 2026 році

За даними джерел, у 2026 році Apple випустить бюджетний iPhone 17e, проте стандартний iPhone 18, який зазвичай виходить разом із Pro-версіями, буде відкладено до 2027 року. Це означає, що у 2026 році компанія зосередиться на більш дорогих моделях.

У вересні 2026 року очікується запуск складного iPhone і лінійки iPhone 18 Pro, тож охочим купити новий iPhone доведеться готуватися до серйозних витрат.

iPhone 17e (початок 2026 року)

iPhone 17e, який очікується на початку 2026 року, може отримати оновлений дизайн з більш тонкими рамками. За одними даними, смартфон обзаведеться Dynamic Island замість "чубчика", за іншими - рамки зменшать, але без Dynamic Island. Який саме варіант вибере Apple, поки неясно.

Також є ймовірність появи підтримки MagSafe - на відміну від iPhone 16e, який не мав магнітного кільця для бездротової зарядки.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max (вересень 2026 року)

Зовні iPhone 18 Pro нагадуватиме iPhone 17 Pro, однак ключові зміни можуть торкнутися екрана. Очікується, що Apple нарешті реалізує Face ID під дисплеєм, завдяки чому Dynamic Island може зникнути. При цьому фронтальна камера, за чутками, залишиться у вигляді невеликого отвору в лівому верхньому кутку екрана.

Розміри дисплеїв збережуться - 6,3 і 6,9 дюйма, як і конфігурація основної камери з трьома модулями. Однак можливі зміни в матеріалах корпусу і кольорах - серед варіантів називають бордовий, коричневий і фіолетовий.

iPhone 18 Pro стане першим смартфоном Apple з чипом A20, створеним за 2-нм техпроцесом. Він може бути до 15% швидшим за A19 і до 30% енергоефективнішим, що позитивно позначиться на автономності.

Також Apple може впровадити нову технологію компонування чипів WL-MCM, за якої оперативна пам'ять інтегрується на рівні пластини. Це дасть змогу знизити затримки, підвищити пропускну здатність пам'яті та поліпшити загальну ефективність системи.

Основна камера може отримати змінну діафрагму, що дасть більше контролю над світлом і глибиною різкості - раніше всі iPhone використовували фіксовану апертуру.

Крім того, Apple може доопрацювати кнопку Camera Control, прибравши свайп-жести, які часто призводили до випадкових змін налаштувань.

У сфері зв'язку очікується перехід на фірмові модеми Apple - C1X або C2 з підтримкою mmWave 5G, а також новий мережевий чіп N1 з Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread.

Складаний iPhone (вересень 2026 року)

Перший складаний iPhone, умовно званий iPhone Fold, має вийти у вересні 2026 року - через сім років після дебюту першого складного смартфона Samsung.

Пристрій отримає книжковий форм-фактор: близько 7,6 дюйма в розкладеному вигляді і приблизно 5,3 дюйма в складеному. У розкладеному стані смартфон нагадуватиме iPad mini і отримає OLED-дисплей.

Apple робить ставку на тонкий корпус - близько 4,5 мм у розкладеному вигляді і до 9,5 мм у складеному, що зробить iPhone Fold найтоншим пристроєм компанії.

Складаний iPhone, за чутками, не отримає ні Dynamic Island, ні Face ID. Замість цього може використовуватися бічна кнопка з Touch ID, як в iPad. За усунення складки на екрані відповідає вдосконалений дисплей і міцний шарнір з Liquidmetal - залом, як стверджується, буде майже непомітний.

Працюватиме пристрій на тому ж чипі A20, що й інші осінні iPhone 2026 року.

Дешевим складаний iPhone не буде. За останніми даними, ціна складе від 2 000 до 2 500 доларів, причому найімовірнішим називають верхню межу цього діапазону.

iPad

У 2026 році Apple, як очікується, оновить одразу кілька моделей iPad, однак більшість змін будуть еволюційними. Винятком може стати iPad mini, якому приписують серйозний технологічний апгрейд у вигляді OLED-екрану. При цьому нового iPad Pro у 2026 році не очікується - його оновлення, за чутками, перенесено на 2027 рік.

iPad (весна 2026 року)

Навесні 2026 року, орієнтовно в березні, Apple може представити iPad 12-го покоління. Істотних змін у дизайні не прогнозується: планшет збереже 11-дюймовий екран від краю до краю, кнопку живлення з Touch ID, роз'єм USB-C і ширші рамки порівняно з іншими моделями iPad.

Головним оновленням стане процесор. Бюджетний iPad, за чутками, отримає чип A19, який раніше використовувався в iPhone 17. Він виконаний за 3-нм техпроцесом і забезпечить помітний приріст продуктивності та енергоефективності порівняно з A16 у поточній моделі.

Важливо й те, що A19 підтримує Apple Intelligence, на відміну від A16. Це дасть змогу доступному iPad вперше отримати функції фірмового ШІ, включно з оновленою версією Siri, які недоступні для моделі 2025 року.

Крім того, A19 підтримує апаратне прискорення трасування променів, що поліпшить можливості планшета в іграх. Для роботи Apple Intelligence обсяг оперативної пам'яті, ймовірно, збільшать з 6 до 8 ГБ.

Використання настільки сучасного чіпа в найдоступнішому планшеті Apple виглядає нетипово, проте компанія, очевидно, хоче підготувати iPad до активного розвитку ШІ-функцій у 2026 році.

iPad Air (весна 2026 року)

iPad Air також очікує оновлення на початку 2026 року - орієнтовно в березні або квітні. Змін у дизайні не передбачається: лінійка збереже версії з екранами 11 і 13 дюймів.

Ключовим апгрейдом стане перехід на чип M4. Його процесор до 30% швидший за M3, а графіка - до 21% продуктивніша. У повсякденних завданнях різниця може бути не надто помітною, однак приріст має проявитися у вимогливих іграх і під час роботи з відео.

Також є ймовірність, що iPad Air отримає підтримку швидкої зарядки, яка раніше з'явилася в iPad Pro. Серед інших можливих нововведень називають мережевий чіп N1 і модем C1X.

iPad mini

Наступне покоління iPad mini може стати найцікавішим оновленням лінійки. З чуток, Apple вперше оснастить компактний планшет OLED-дисплеєм, зробивши його другим iPad з такою технологією після iPad Pro.

Крім екрана, iPad mini 8 може отримати поліпшений вологозахист, здатний витримувати бризки і навіть короткочасне занурення у воду. Для цього Apple нібито розробляє систему динаміків на основі вібрації корпусу або дисплея, що дасть змогу відмовитися від традиційних отворів для динаміків і підвищити стійкість до вологи.

Витоки в коді Apple вказують на використання чіпа A20 Pro - того ж процесора, який очікується в iPhone 18 Pro. У цьому разі реліз iPad mini може відбутися одночасно з флагманськими iPhone. Якщо ж компанія вибере A19 Pro, планшет може вийти раніше.

Через OLED-екран і новий корпус ціна iPad mini 8 може зрости приблизно на 100 доларів порівняно з поточною моделлю.

Mac

У 2026 році Apple планує помітно оновити лінійку Mac. У першій половині року компанія переведе частину комп'ютерів на чіпи M5, а також представить новий доступний MacBook. Ближче до кінця року не виключений дебют MacBook Pro з OLED-дисплеєм і чипом M6.

Доступний MacBook (перша половина 2026 року)

Apple готує бюджетний MacBook, який буде дешевшим за MacBook Air з цінником від 999 доларів. Новий ноутбук має допомогти компанії конкурувати з недорогими Chromebook і Windows-пристроями.

За даними аналітика Мін-Чі Куо, діагональ екрана становитиме близько 13 дюймів, що трохи менше 13,6-дюймового дисплея MacBook Air. При цьому пристрій, як очікується, буде близьким за розмірами до молодшого Air.

Тонкий корпус не стане пріоритетом, однак серйозного збільшення товщини теж не прогнозується. Враховуючи, що MacBook Air обходиться без вентилятора при товщині 11,3 мм, новий MacBook навряд чи виявиться помітно масивнішим.

Екран буде звичайним LCD, без mini-LED і підвищеної частоти оновлення ProMotion. Зате Apple може зробити ставку на яскраві кольори - серед можливих кольорів називають сріблястий, синій, рожевий і жовтий, за аналогією з iMac.

Найнесподіванішим рішенням може стати використання чипа A18 Pro, знайомого за iPhone 16 Pro. Він виконаний за поліпшеним 3-нм техпроцесом, оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті і підтримує Apple Intelligence.

За тестами Geekbench 6, однопотокова продуктивність A18 Pro порівнянна з M3 Ultra, а багатопотокова - перевершує M1, який використовувався в перших MacBook Air на Apple Silicon. Графічна продуктивність також знаходиться на рівні M1.

Це означає, що для повсякденних завдань новий MacBook буде не слабкішим за MacBook Air на M1, а в низці сценаріїв - навіть швидшим.

Точної ціни поки що немає, однак Bloomberg стверджує, що ноутбук коштуватиме суттєво дешевше 1 000 доларів. Запуск очікується в першій половині 2026 року, приблизно в ті ж терміни, що й оновлення MacBook Air.

MacBook Air (початок 2026 року)

Оновлений MacBook Air має вийти в перші місяці 2026 року. Основним нововведенням стане чип M5 - інших значущих змін поки не очікується

Дизайн залишиться колишнім, з версіями на 13 і 15 дюймів. Також можливі швидші SSD і нова колірна опція, яка замінить світло-блакитний варіант 2025 року.

MacBook Pro (початок 2026 року)

На початку 2026 року Apple доповнить лінійку MacBook Pro моделями з чипами M5 Pro і M5 Max у корпусах на 14 і 16 дюймів. Вони приєднаються до базової версії на M5, представленої в жовтні 2025 року.

Нові чіпи запропонують більше процесорних ядер і потужнішу графіку, а також швидші SSD. Як і у випадку з MacBook Air, в оновленій версії, яка вийде на початку 2026 року, змін у дизайні не очікується, а масштабна модернізація відбудеться в останні місяці 2026 року або на початку 2027 року.

Mac mini (середина 2026 року)

Apple розробляє оновлений Mac mini з чипами M5 і M5 Pro. Суттєвих змін у дизайні поки що не очікується, однак комп'ютер може отримати прискорені накопичувачі за аналогією з MacBook Pro.

Mac Studio (середина 2026 року)

Mac Studio також може оновитися в середині 2026 року. Після пропуску покоління M4 Ultra Apple планує представити M5 Ultra, а також версії на M5 Max

M5 Max забезпечить помітний приріст продуктивності порівняно з базовим M5, а M5 Ultra фактично подвоїть його можливості. Інформації про редизайн Mac Studio поки немає.

Дисплеї Apple (2026 рік)

Apple не оновлювала зовнішні монітори з моменту виходу Studio Display у 2022 році, однак у 2026 році очікується дебют двох нових дисплеїв.

Наступне покоління Studio Display, за чутками, збереже діагональ 27 дюймів, але отримає mini-LED-підсвічування, що поліпшить яскравість, контрастність і якість HDR. Усередині може з'явитися чип A19 Pro, знайомий за iPhone 17 Pro.

При цьому джерела говорять відразу про два дисплеї в розробці - поки незрозуміло, чи йдеться про дві версії Studio Display, чи про Studio Display і повноцінного наступника Pro Display XDR.

OLED MacBook Pro (кінець 2026 - початок 2027 року)

Apple розробляє оновлений MacBook Pro з OLED-дисплеєм і сенсорним екраном, який працюватиме на чипах нового покоління M6.

Точних термінів виходу поки що не визначено: реліз можливий як наприкінці 2026 року, так і на початку 2027 року, проте запуск уже 2026 року не виключається.

Якщо OLED MacBook Pro дійсно дебютує в другій половині 2026 року, це буде рідкісний випадок, коли Apple оновлює лінійку MacBook Pro двічі за один рік. Подібне вже відбувалося раніше - у 2023 році, коли спочатку вийшли моделі з M2 Pro і M2 Max, а потім пристрої з чіпами M3.

За чутками, OLED MacBook Pro отримає фронтальну камеру у вигляді акуратного отвору в екрані, без звичного "чубчика". Це дасть змогу збільшити корисну площу дисплея. При цьому впровадження Face ID в Mac поки не очікується.

Вперше в історії Mac екран стане сенсорним. Для цього Apple розробляє посилений шарнір, який надійно фіксуватиме дисплей і мінімізуватиме вібрації під час дотиків і жестів.

OLED-панель забезпечить вищу яскравість, глибокий чорний колір, поліпшену контрастність і точнішу передачу кольору. Крім того, така технологія споживає менше енергії, що має позитивно позначитися на автономності.

Сам ноутбук, як очікується, стане тоншим і легшим, при цьому клавіатура і трекпад збережуться, а сенсорне управління доповнюватиме звичні способи взаємодії з macOS.

Процесор M6 може бути побудований за 2-нм техпроцесом TSMC, що забезпечить серйозний приріст продуктивності та енергоефективності. Це може зробити OLED MacBook Pro одним з найбільш автономних ноутбуків Apple без втрати потужності.

Також є ймовірність, що модель стане першим Mac з підтримкою 5G. Для цього Apple може використовувати фірмовий модем C2, який, за чутками, підтримуватиме як mmWave, так і sub-6 ГГц.

OLED-дисплей і сенсорний екран, імовірно, призведуть до зростання ціни, а частина нових функцій може бути доступною тільки в дорожчих конфігураціях.

iMac з чипом M5 (терміни невідомі)

Apple може оновити iMac, оснастивши його чіпом M5, проте точні терміни виходу поки не називаються. Останнім часом витоків про iMac майже немає, і інформації про редизайн або серйозні зміни не надходило.

Раніше з'являлися чутки про iMac зі збільшеним екраном, але ознак того, що такий проєкт все ще активно розробляється, поки немає.

iMac з M5 Max (терміни невідомі)

У внутрішніх даних Apple, які просочилися, згадується iMac з чипом M5 Max. Процесори серії Max традиційно використовуються в професійних пристроях, тому не виключено, що компанія готує відродження iMac Pro у 2026 році.

Подробиць про цей пристрій немає. Не виключено, що такий iMac використовується лише для внутрішнього тестування. Однак якщо великоформатний iMac все ж вийде, він може отримати mini-LED-дисплей і діагональ більшу за стандартні 24 дюйми.

Mac Pro (терміни невідомі)

Apple, ймовірно, все ж таки випустить новий Mac Pro, однак коли саме - залишається під питанням. Раніше Bloomberg повідомляв про можливий реліз до кінця 2025 року з чіпом покоління M4, але цього не сталося.

Наразі розглядаються варіанти оновлення у 2026 році або пізніше, однак, за даними джерел, Mac Pro перебуває не в пріоритеті. Bloomberg також стверджує, що оновлення з чипом M5 Ultra малоймовірне.

Якщо Mac Pro все ж буде оновлено, він, найімовірніше, отримає Thunderbolt 5, а також підтримку до 512 ГБ оперативної пам'яті і до 16 ТБ накопичувача, виходячи з можливостей чіпів рівня Ultra.

Домашні пристрої

У 2025 році Apple не презентувала ні новий HomePod mini, ні оновлену Apple TV, тому їхній вихід очікується у 2026 році. Крім того, компанія готує абсолютно новий пристрій для розумного будинку - домашній хаб, який має стати центром управління екосистемою HomeKit.

Домашній хаб Apple (березень-квітень 2026 року)

Apple розробляє розумний домашній хаб, який виконуватиме роль центру управління розумним будинком. Пристрій дасть змогу керувати аксесуарами HomeKit, слухати музику, здійснювати відеодзвінки, дізнаватися погоду, шукати інформацію через Siri, переглядати фотографії, нотатки та події календаря.

Хаб отримає повністю сенсорний дизайн, що нагадує iPad, з екраном діагоналлю близько 7 дюймів. За габаритами його можна порівняти з двома iPhone, розміщеними поруч. При цьому Apple розробляє дві версії пристрою: настінну і настільну з динаміком, зовні схожим на HomePod mini.

Пристрій працюватиме під управлінням власної операційної системи. App Store у звичному вигляді не передбачено, проте фірмові додатки Apple будуть доступні у форматі віджетів.

Вбудовані датчики дозволять хабу визначати присутність людини поблизу. Залежно від цього інтерфейс змінюватиметься: у режимі очікування на екрані може відображатися час і температура, а в разі наближення користувача - елементи управління кліматом або освітленням.

Функція розпізнавання присутності дасть змогу автоматично вмикати світло під час входу в кімнату і, можливо, відрізняти одного користувача від іншого. Хаб відтворюватиме музику і отримає камеру для відеодзвінків.

Хоча підтримується сенсорне управління віджетами, ключовим способом взаємодії стане голосове управління через Siri. За чутками, Siri може отримати візуальний образ - один із варіантів описується як перероблена іконка Finder.

Незважаючи на те, що аналогічні пристрої з екраном коштують менше 200 доларів, Apple може оцінити свій домашній хаб приблизно в 350 доларів. Ціна може відрізнятися залежно від версії - з динаміком або без нього.

Запуск пристрою очікується в березні-квітні 2026 року.

HomePod mini (початок 2026 року)

Оновлений HomePod mini 2 готовий до запуску і може вийти на початку 2026 року. Пристрій отримає новий чип серії S, створений на базі Apple Watch S10, а також нові колірні варіанти.

Серйозних змін у дизайні або функціональності не очікується.

Apple TV (початок 2026 року)

Наступне покоління Apple TV 4K збереже колишній зовнішній вигляд, але отримає сучасніший A-серії чип - імовірно A17 Pro або A18. Новий процесор забезпечить підтримку Apple Intelligence, розширивши можливості приставки.

Також очікується впровадження мережевого чипа N1 з підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread.

AirTag 2 (початок 2026 року)

AirTag 2 зовні, ймовірно, не зміниться, але отримає оновлений чіп і динамік, який буде складніше витягти - це зроблено для захисту від несанкціонованого втручання.

Витоки в коді Apple вказують на поліпшене сполучення, більш точне відображення рівня заряду батареї і більш стабільне відстеження міток в русі і в місцях з великим скупченням людей.

Камери безпеки Apple (кінець 2026 року)

За чутками, Apple розробляє власні камери відеоспостереження для приміщень, які будуть інтегровані з HomeKit і новим домашнім хабом.

Фірмові камери можуть запропонувати глибшу інтеграцію з екосистемою Apple і посилений акцент на конфіденційність. Перші моделі можуть вийти вже наприкінці 2026 року, а пізніше до них можуть додатися й інші аксесуари - наприклад, розумні дверні дзвінки.

Носимі пристрої

У 2026 році Apple може представити розумні окуляри з ШІ, а також оновити лінійку Apple Watch.

Apple Watch Series 12 (вересень 2026 року)

Серйозних змін у дизайні Apple Watch Series 12 не очікується - наступний великий редизайн запланований не раніше 2028 року.

Нових готових функцій для здоров'я поки немає, хоча Apple продовжує роботу над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові.

З урахуванням переходу iPhone на 2-нм техпроцес, 2026 рік може принести і прискорення Apple Watch. Компанія може представити новий чип S12, що стане помітним оновленням після тривалої перерви.

Apple Watch Ultra та Apple Watch SE

Apple не оновлює Apple Watch Ultra і Apple Watch SE щорічно, тому поки невідомо, чи з'являться нові версії цих моделей у 2026 році.

Розумні окуляри Apple з ШІ (анонс - кінець 2026 року)

Apple працює над розумними окулярами, які мають стати конкурентом AI-окулярів Meta Ray-Ban. За чутками, компанія може показати пристрій наприкінці 2026 року, проте повноцінний запуск очікується не раніше 2027 року.

Окуляри отримають камери, динаміки, датчики і глибоку інтеграцію з ШІ, але без вбудованого дисплея. Вони дадуть змогу робити фотографії, слухати аудіо, приймати дзвінки та отримувати відповіді на запитання.

Обробка даних відбуватиметься на iPhone, а самі окуляри Apple планує позиціонувати як модний аксесуар з різними матеріалами і варіантами оправ.

AirPods Pro (кінець 2026 року)

Незважаючи на те, що AirPods Pro 3 вийшли лише 2025 року, аналітик Мін-Чі Куо вважає, що Apple готує ще одне оновлення лінійки вже 2026 року.

За чутками, AirPods Pro можуть отримати інфрачервону камеру, яка розширить можливості просторового аудіо під час роботи з Vision Pro, а також дасть змогу розпізнавати жести в повітрі. Не виключено, що йдеться не про повноцінне нове покоління, а про дорожчу і просунутішу версію AirPods Pro 3.

Програмне забезпечення

Традиційно Apple представить iOS 27 на конференції WWDC, однак головне оновлення року очікується навесні - з виходом iOS 26.4.

iOS 26.4 і Siri на базі LLM (березень-квітень 2026 року)

У березні або квітні Apple випустить iOS 26.4, в якому очікуються ключові зміни в роботі Siri. Оновлення має принести значно розумнішу та функціональнішу версію голосового помічника, вперше показану ще в червні 2024 року.

Саме через затримку із запуском нової Siri Apple відклала випуск домашнього хаба. Спочатку покращений помічник планували впровадити в одному з оновлень iOS 18, проте всередині компанії вирішили, що Siri поки не готова виконувати поставлені завдання.

Apple повністю переробила архітектуру Siri. Оновлений асистент більше нагадуватиме ChatGPT або Claude, використовуючи великі мовні моделі (LLM) для обробки складних запитів і виконання багатоетапних дій.

Що Apple обіцяла для Siri з Apple Intelligence

Персональний контекст

Siri зможе враховувати листи, повідомлення, файли та фотографії, щоб краще розуміти користувача і допомагати із завданнями:

показати файли, які надіслала конкретна людина

знайти лист із потрібною згадкою

згадати рекомендації книг

знайти надісланий рецепт

відповісти, де зберігається номер паспорта.

Розуміння контенту на екрані

Siri зможе "бачити", що відображається на екрані, і виконувати дії на основі цього контексту. Наприклад:

додати адресу з повідомлення в контакт

відправити фотографію з галереї обраному контакту.

Глибока інтеграція з додатками

Голосовий помічник зможе виконувати дії всередині та між додатками:

переносити файли між програмами

редагувати фото й одразу надсилати його

будувати маршрут додому і ділитися часом прибуття

надсилати заздалегідь підготовлені листи.

Глава програмного напряму Apple Крейг Федерігі влітку заявив, що перехід Siri на нову архітектуру виявився успішним і оновлення буде ще масштабнішим, ніж планувалося спочатку.

Siri і Google Gemini

Apple вирішила використовувати ШІ-технології Google: частина можливостей Siri буде заснована на моделі Google Gemini, адаптованій спеціально для Apple. При цьому обробка даних відбуватиметься на серверах Private Cloud Compute, а інформація користувачів не передаватиметься Google.

Очікується, що нова версія Siri буде готова саме до виходу iOS 26.4, приблизно в ті самі терміни, що і домашній хаб Apple.

iOS 27, macOS 27 та інші оновлення

Нові версії iOS, macOS та інших платформ Apple будуть представлені в червні на WWDC і вийдуть у вересні. Завдяки оновленій Siri компанія планує розширити можливості Apple Intelligence.

АІ-функції можуть використовуватися для планування харчування і медичних рекомендацій, що може стати частиною платного сервісу Health+, запуск якого очікується наступного року. Також Apple Intelligence може з'явитися і в інших додатках.

Новий дизайн Siri

Хоча ключові зміни Siri з'являться в iOS 26.4, візуальне оновлення інтерфейсу асистента, за чутками, заплановано на iOS 27. Деталі невідомі, але витоки, пов'язані з майбутнім настільним роботом Apple, вказують на "живіший" і анімованіший образ Siri - у дусі іконки Finder. Такий варіант асистента може з'явитися і на iPhone з iPad.

Супутникові функції в iOS 27

Apple працює над розширенням супутникових можливостей iPhone. В iOS 27 можуть з'явитися:

Apple Maps через супутник

надсилання фотографій в iMessage через супутник

API супутникового зв'язку для сторонніх додатків

супутниковий зв'язок поверх 5G

робота супутникового зв'язку без прямої видимості неба.

Частина цих функцій може потребувати нового "заліза", але, наприклад, навігація Apple Maps через супутник може працювати і на поточних пристроях.

Підтримка складного iPhone

iOS 27 отримає спеціальні інтерфейси і сценарії використання, оптимізовані під складаний iPhone, з урахуванням збільшеного екрана.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман називає iOS 27 оновленням рівня Snow Leopard - з акцентом не на нові функції, а на продуктивність, стабільність і якість роботи системи.

Це може означати, що 2026 рік стане для Apple переломним не завдяки зовнішнім змінам, а завдяки глибокій переробці програмної платформи та екосистеми штучного інтелекту.