Apple переносит выпуск следующей модели iPhone Air: названа причина и сроки

Тонкий и легкий iPhone Air продается настолько плохо, что Apple решила перенести запуск следующего поколения, который должен был выйти одновременно с iPhone 18 Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Слабые продажи и сокращение производства

Первоначально компания планировала выпустить новый iPhone Air осенью 2026 года, однако эти планы теперь изменились. С момента релиза в сентябре поступали сообщения о слабых продажах и сокращении производства.

Поставщики Apple снизили объемы отгрузок и производства: Foxconn, по данным источников, остановила все линии сборки iPhone Air, кроме полутора, а полная остановка производства ожидается к концу месяца. Другой поставщик, Luxshare, прекратил выпуск еще в конце октября.

Дизайн и компромиссы

Apple рассчитывала, что обновленный дизайн устройства вызовет интерес, поскольку это первое существенное изменение внешнего вида iPhone со времен iPhone X, который в 2017 году получил Face ID и безрамочный экран.

Для создания сверхтонкого iPhone толщиной 5,6 мм пришлось пойти на компромиссы: у iPhone Air меньшая батарея и одна задняя камера, при этом цена осталась высокой - от 999 долларов. Для сравнения, iPhone 17 Pro с тройной камерой и большей батареей стоит 1 099 долларов, что делает разницу в цене слишком маленькой для многих покупателей.

Поиск "четвертой" модели iPhone

Apple пока не удалось найти "четвертую" модель iPhone, которая продавалась бы наравне со стандартными и Pro-версиями. Компания уже пробовала iPhone mini с экраном 5,4 дюйма, но продажи были разочаровывающими, затем появились модели Plus как более доступная версия Pro Max, однако они также не оправдали ожиданий, что и привело к созданию iPhone Air.

В планах Apple - разделенный запуск новых моделей iPhone с осени 2026 года: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone выйдут осенью, а iPhone 18 и iPhone 18e - лишь в начале 2027 года. Возможно, что следующее поколение iPhone Air выйдет вместе с iPhone 18 весной.

Работа над вторым поколением iPhone Air

Причина возможной задержки заключается в том, что Apple перерабатывает дизайн iPhone Air 2, чтобы учесть жалобы пользователей, прежде всего добавив вторую камеру на заднюю панель. Однако пока непонятно, реально ли успеть к весне 2027 года.

Компания официально не называла дату выхода iPhone Air 2, поэтому формально его выпуск не считается задержанным. Но привычный график обновления iPhone предполагает ежегодный релиз, и по нему iPhone Air 2 должен был выйти осенью 2026 года с незначительным обновлением процессора и минимальными изменениями в дизайне.

Добавление второй камеры в ускоренном порядке - непростая задача, учитывая масштабы производства iPhone. Большинство моделей разрабатываются примерно за два года до официального релиза.