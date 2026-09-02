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Apple офіційно змінила CEO: Джон Тернус зробив першу заяву на новій посаді

10:12 02.09.2026 Ср
3 хв
Як оновилася команда Купертіно?
aimg Ольга Завада
Apple офіційно змінила CEO: Джон Тернус зробив першу заяву на новій посаді Джон Тернус офіційно обійняв посаду СЕО Apple (фото: Getty Images)
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В Apple відбулася найбільша зміна керівництва за останні роки: Джон Тернус офіційно замінив Тіма Кука на посаді CEO після 15 років його керівництва компанією. Новий глава Apple вже звернувся до співробітників, а компанія оновила сторінку свого топ-менеджменту.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на Apple.

Звернення нового СЕО та анонс "величезного релізу"

Призначення Тернуса, який раніше обіймав посаду старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення, відбулося напередодні найважливішої події року для Apple.

Вже 9 вересня відбудеться традиційна осіння презентація, де, за чутками, компанія представить свій перший складний iPhone та оновлену Siri з розширеними ШІ-функціями для конкуренції з ChatGPT та Claude.

"Наступного тижня на нас чекає величезний запуск, який буде просто феноменальним", - написав Джон Тернус у службовій записці для працівників.

Він також додав, що захоплений майбутніми продуктами, які вже перебувають у розробці або лише будуть створені. Серед потенційних новинок купертинівців називають AirPods із камерами, розумні окуляри та ноутбуки з сенсорними екранами.

Колишній очільник Apple Тім Кук, який перейшов на посаду виконавчого голови ради директорів, підтримав свого наступника.

"Я відчуваю величезне полегшення, передаючи штурвал настільки блискучій людині. Мало хто розуміє, що потрібно для створення продуктів, які змінюють світ, так, як це розуміє Джон", - написав Кук.

Читайте більше: Тім Кук передає штурвал Apple: новий CEO отримав компанію у розпал ШІ-гонки

Масштабне оновлення сторінки керівництва Apple

Паралельно з призначенням Apple внесла суттєві корективи до офіційного розділу Leadership на своєму сайті, змінивши не лише статуси, а й обов'язки топ-менеджерів:

Джон Тернус та Тім Кук: Тернус перемістився на найвищу позицію у списку, а його біографію розширили удвічі.

Тім Кук перемістився до розділу ради директорів (де тепер опубліковано портрети всіх 9 членів), а його біографічний опис виріс майже втричі із підкресленням головних досягнень за 15 років.

Скорочення та вакансії: кількість вищих керівників у списку зменшилася на 2 особи - через вихід Кука з основного переліку та вихід на пенсію головної юрисконсультки Кейт Адамс.

Посада Тернуса як очільника напрямку апаратного забезпечення наразі залишається вакантною.

Розширення обов'язків: Дженніфер Ньюстед додала до своїх повноважень зв'язки з урядом, а фінансовий директор Кеван Парех відтепер офіційно курує корпоративні послуги (включно з нерухомістю та Caffe Macs).

Інші кадрові рішення: Філ Шіллер більше не вказаний як керівник App Store та Apple Events після свого відходу з цих напрямків наприкінці серпня, а у біографіях Джона Сружді та Дейрдре О'Браєн уточнено їхній багаторічний внесок у розвиток чипів Apple Silicon і структуру компанії в цілому.

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