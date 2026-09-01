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Не лише новий iPhone: Apple готує AirPods 5 і перший OLED iPad mini

13:09 01.09.2026 Вт
2 хв
Що відомо про оновлення та ціни?
aimg Ольга Завада
Не лише новий iPhone: Apple готує AirPods 5 і перший OLED iPad mini Осінній реліз Apple вражатиме різноманіттям (фото: Unsplash)
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Осінній сезон Apple не обмежиться новими iPhone та Apple Watch. Уже 9 вересня компанія може представити AirPods 5, а в жовтні очікується iPad mini 8 - перший у лінійці планшет з OLED-дисплеєм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg.

Що змінять в AirPods 5?

Прем'єра п'ятого покоління базових AirPods відбудеться 9 вересня разом із презентацією iPhone 18. Передзамовлення на пристрій відкриються в день анонсу, а фактичні продажі у магазинах розпочнуться орієнтовно 18 вересня.

Як і у випадку з попереднім поколінням, Apple випустить дві модифікації навушників:

  • базову модель без активного шумопоглинання;
  • версію з підтримкою системи активного шумопоглинання (ANC).

Навушники отримають оновлені мікрофони та акустичні елементи, запозичені з лінійки Pro. Розробники переконані, що це покращить чіткість передачі голосу під час викликів та точність розпізнавання команд голосовим помічником Siri.

Також прогнозується поява підтримки протоколу Bluetooth LE Audio та нового аудіочипа H3.

Попри загальне підвищення цін на ринку електроніки через подорожчання пам'яті, вартість AirPods 5 має залишитися на рівні 129 доларів за базову версію та 179 доларів за модель із шумопоглинанням.

При цьому випуск AirPods Pro з камерами та ШІ-алгоритмами очікується не раніше 2027 року.

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Перший iPad mini з OLED-дисплеєм

Другою важливою новиною осені стане реліз iPad mini 8, запланований на жовтень. За даними Марка Гурмана, анонс пристрою може відбутися у форматі офіційного пресрелізу без проведення окремої презентації.

Виробництво нових дисплейних панелей для планшета вже розпочала компанія Samsung Display.

Головні технічні зміни охоплюють:

OLED-дисплей, який забезпечить вищу контрастність, розширене колірне охоплення та менше енергоспоживання. Завдяки зменшенню рамок навколо екрана діагональ дисплея може трохи зрости.

Процесор A19 Pro: планшет "перестрибне" із чипа A17 Pro одразу на процесор A19 Pro (використовується в iPhone Air).

Модуль Wi-Fi 7: оновлення бездротових стандартів для прискорення передачі даних.

Через суттєвий апгрейд дисплея, процесора та бездротових модулів стартова вартість iPad mini 8 може перевищити нинішній цінник у 499 доларів.

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