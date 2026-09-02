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Apple официально изменила CEO: Джон Тернус сделал первое заявление в новой должности

10:12 02.09.2026 Ср
3 мин
Как обновилась команда Купертино?
aimg Ольга Завада
Apple официально изменила CEO: Джон Тернус сделал первое заявление в новой должности Джон Тернус официально вступил в должность СЕО Apple (фото: Getty Images)
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В Apple произошло самое крупное изменение руководства за последние годы: Джон Тернус официально заменил Тима Кука в должности CEO после 15 лет его руководства компанией. Новый глава Apple уже обратился к сотрудникам, а компания обновила страницу своего топ-менеджмента.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на Apple.

Обращение нового СЕО и анонс "огромного релиза"

Назначение Тернуса, ранее занимавшего должность старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, состоялось накануне важнейшего события года для Apple.

Уже 9 сентября состоится традиционная осенняя презентация, где, по слухам, компания представит свой первый сложный iPhone и обновленную Siri с расширенными ИИ-функциями для конкуренции с ChatGPT и Claude.

"На следующей неделе нас ждет огромный запуск, который будет просто феноменальным", - написал Джон Тернус в служебной записке для работников.

Он также добавил, что увлечен будущими продуктами, которые уже находятся в разработке или только будут созданы. Среди потенциальных новинок купертиновцев называют AirPods с камерами, умные очки и ноутбуки с сенсорными экранами.

Бывший глава Apple Тим Кук, перешедший на должность исполнительного председателя совета директоров, поддержал своего преемника.

"Я чувствую огромное облегчение, передавая штурвал столь блестящему человеку. Мало кто понимает, что нужно для создания продуктов, меняющих мир, так, как это понимает Джон", - написал Кук.

Читайте больше: Тим Кук передает штурвал Apple: новый CEO получил компанию в разгар ИИ-гонки

Масштабное обновление страницы руководства Apple

Параллельно с назначением Apple внесла существенные коррективы в официальный раздел Leadership на своем сайте , изменив не только статусы, но и обязанности топ-менеджеров:

Джон Тернус и Тим Кук: Тернус переместился на самую высокую позицию в списке, а его биографию расширили вдвое.

Тим Кук переместился в раздел совета директоров (где теперь опубликованы портреты всех 9 членов), а его биографическое описание выросло почти втрое с подчеркиванием главных достижений за 15 лет.

Сокращение и вакансии: количество высших руководителей в списке уменьшилось на 2 человека - из-за выхода Кука из основного перечня и ухода на пенсию главной юрисконсультки Кейт Адамс.

Должность Тернуса как руководителя направления аппаратного обеспечения остается вакантной.

Расширение обязанностей: Дженнифер Ньюстед добавила к своим полномочиям связи с правительством, а финансовый директор Кеван Парех теперь официально курирует корпоративные услуги (включая недвижимость и Caffe Macs).

Другие кадровые решения: Фил Шиллер больше не указан как руководитель App Store и Apple Events после своего ухода с этих направлений в конце августа, а в биографиях Джона Сружди и Дейрдре О'Брайен уточнен их многолетний вклад в развитие чипов Apple Silicon и структуру компании в целом.

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