ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Кінець підтримки: Apple остаточно списала популярні MacBook

16:33 01.09.2026 Вт
2 хв
Які лептопи більше не мають сервісної підтримки?
aimg Ольга Завада
Кінець підтримки: Apple остаточно списала популярні MacBook Apple припинила підтримку трьох MacBook на Intel (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Apple офіційно перевела три моделі ноутбуків MacBook Pro та MacBook Air на процесорах Intel до категорії застарілих пристроїв. Розробники Купертіно повністю припиняють їхнє обслуговування у сервісних центрах.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Які моделі втратили офіційну підтримку?

У вересні 2026 року до списку повністю застарілих пристроїв потрапили три популярні ноутбуки на базі процесорів Intel:

MacBook Pro 13 (2017) з двома портами Thunderbolt 3: остання підтримувана версія операційної системи - macOS Ventura (2022 рік).

MacBook Air (2018) з екраном Retina: перший у лінійці Air із сенсором Touch ID, зменшеними рамками та Retina-дисплеєм. Ноутбук підтримує ОС лише до macOS Sonoma.

MacBook Pro 13 (2018) із чотирма портами Thunderbolt 3 оснащувався екраном із технологією True Tone та оновленою клавіатурою "метелик" 3-го покоління. Максимально доступна ОС - macOS Sequoia.

Читайте більше: Тім Кук передає штурвал Apple: новий CEO отримав компанію в розпал ШІ-гонки

Градація статусів та винятки для акумуляторів

За правилами Apple продукт отримує статус "вінтажного" (vintage), якщо з моменту припинення його офіційних продажів минуло від 5 до 7 років. У цей період компанія продовжує сервісне обслуговування за наявності деталей на складах.

Після перетину 7-річного рубежу пристрій визнається "застарілим" (obsolete).

Що відбувається?

Припинення випуску деталей: Apple повністю зупиняє виробництво та постачання оригінальних запчастин.

Апаратний ремонт не здійснюється: фірмові та авторизовані сервіси відмовляють у відновленні пристрою.

Пільгова заміна батарей не проводиться: єдиним винятком залишається програма заміни акумуляторів, яка діє до 10 років із моменту зняття ноутбука з продажу (за умови наявності батарей на складі).

Фахівці Купертіно зазначають, що через високу вартість компонентів ремонт цих моделей у сторонніх сервісах у 2026 році часто є економічно недоцільним, тож власникам застарілої техніки Apple радять подбати про оновлення.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
MacBook Apple Гаджети
Новини
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Аналітика
ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році
Анна Рижукредактор РБК-Україна ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році