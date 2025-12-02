Apple офіційно "списала" цей популярний iPhone: опубліковано новий список застарілих пристроїв

Apple оновила список своїх застарілих і "вінтажних" продуктів, додавши п'ять нових пристроїв у категорію "застарілі". Серед них - оригінальний iPhone SE, iPad Pro 12,9 дюйма (другого покоління) та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Як зазначає Аарон Перріс на платформі X, Apple розширила список застарілих продуктів. Тепер у ньому значаться:
Звичайна версія Apple Watch Series 4 поки залишається в категорії вінтажних продуктів і не вважається застарілою. У категорію "застарілих" додані тільки моделі Hermes і Nike.
За даними Apple, продукти вважаються застарілими, якщо компанія перестала їх продавати понад 7 років тому.
Продукти бренду Beats з маркуванням Monster вважаються застарілими незалежно від дати купівлі.
Apple припиняє будь-яке апаратне обслуговування застарілих продуктів, а сервісні центри не можуть замовляти запчастини для них.
Для MacBook можливий розширений ремонт батареї до 10 років з моменту останнього продажу пристрою, за умови наявності деталей.
Іноді деякі моделі продукту стають застарілими раніше за інших, оскільки термін обчислюється не з дати виходу, а з дати припинення продажів. Саме це сталося з Apple Watch Series 4: стандартна версія продовжувала продаватися після того, як версії Nike і Hermes були зняті з виробництва. Раніше схожа ситуація трапилася з продуктами AirPort.
Якщо ви побоюєтеся, що ваш продукт стане застарілим і перестане бути доступним для ремонту, Apple публікує повний список "вінтажних" пристроїв.
Продукт вважається вінтажним через 5 років після припинення його продажу, тому всі товари з цього списку стануть "застарілими" через два роки або менше.
