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Apple обнаружила уязвимость, которая предоставляет полный контроль хакерам над устройством

Фото: Apple обнаружили уязвимость в своих устройствах, которая способна предоставить полный контроль хакерам (Gatty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Apple заявили об уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и Mac. Благодаря ей хакеры способны получить полный контроль над чужим устройством.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как отмечает гендиректор службы компьютерной безопасности SocialProof Security Рэйчел Тобак, уязвимости могут позволить хакерам выдавать себя за владельца устройства и запускать любое программное обеспечение.

Как отмечают эксперты, самыми уязвимыми устройствами Apple являются:

  • iPhone6S и более поздние модели;
  • планшеты iPad 5-го поколения и новее;
  • все iPad Pro;
  • iPad Air 2;
  • компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey;
  • некоторые модели iPod.

Эксперты также советуют обновить операционную систему iOS до последней доступной версии, чтобы устранить эту уязвимость.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Apple может провести презентацию линейки iPhone 14 уже 7 сентября.

Также недавно в сеть попала фотография еще не выпущенного устройства компании Apple iPhone 14 Pro.

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