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Apple виявила вразливість, яка надає повний контроль хакерам над пристроєм

Фото: Apple виявили вразливість у своїх пристроях, яка здатна надати повний контроль хакерам (Gatty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Apple заявили про вразливості в системі безпеки iPhone, iPad та Mac. Завдяки їй хакери здатні отримати повний контроль над чужим пристроєм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Як відзначає гендиректор служби комп'ютерної безпеки SocialProof Security Рейчел Тобак, уразливості можуть дозволити хакерам видавати себе за власника пристрою та запускати будь-яке програмне забезпечення.

Як відзначають експерти, найбільш вразливими пристроями Apple є:

  • iPhone6S і пізніші моделі;
  • планшети iPad 5-го покоління і новіші;
  • всі iPad Pro;
  • iPad Air 2;
  • комп'ютери Mac під керуванням MacOS Monterey;
  • деякі моделі iPod.

Експерти також радять оновити операційну систему iOS до останньої доступної версії, аби усунути цю вразливість.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Apple може провести презентацію лінійки iPhone 14 вже 7 вересня.

Також нещодавно до мережі потрапила фотографія ще не випущеного пристрою компанії Apple iPhone 14 Pro.

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