Apple виявила вразливість, яка надає повний контроль хакерам над пристроєм

В Apple заявили про вразливості в системі безпеки iPhone, iPad та Mac. Завдяки їй хакери здатні отримати повний контроль над чужим пристроєм.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.
Як відзначає гендиректор служби комп'ютерної безпеки SocialProof Security Рейчел Тобак, уразливості можуть дозволити хакерам видавати себе за власника пристрою та запускати будь-яке програмне забезпечення.
Як відзначають експерти, найбільш вразливими пристроями Apple є:
Експерти також радять оновити операційну систему iOS до останньої доступної версії, аби усунути цю вразливість.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Apple може провести презентацію лінійки iPhone 14 вже 7 вересня.
Також нещодавно до мережі потрапила фотографія ще не випущеного пристрою компанії Apple iPhone 14 Pro.
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