Apple незабаром проведе презентацію iPhone 17 та інших пристроїв: названо дату

Що відомо

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple традиційно проводить осінню презентацію iPhone у перший повний тиждень після Дня праці у США, який у 2025 році випадає на 1 вересня. Це означає, що основні варіанти - з понеділка, 8 вересня, до середи, 10 вересня.

Apple, як правило, уникає проведення заходів у п'ятницю, а також не проводить презентації 11 вересня, що виключає 11 і 12 вересня з можливих дат. У підсумку найбільш реалістичними залишаються вівторок, 9 вересня, і середа, 10 вересня.

Ці прогнози підтверджуються аналізом графіка Apple за останні 10 років: п'ять презентацій відбувалися у вівторок, три - у середу, і лише одна - у понеділок (у 2024 році), що робить понеділок малоймовірним вибором.

Саме другий тиждень вересня історично вважається для Apple оптимальним для релізів флагманів. Винятком став лише 2020 рік, коли захід зсунувся на жовтень через пандемію.

Що покажуть

За інформацією джерел, на презентації цього року очікується запуск таких пристроїв:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

Як правило, Apple розсилає офіційні запрошення на захід за тиждень до його проведення.