Apple вскоре проведет презентацию iPhone 17 и других устройств: названа дата

Что известно

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple традиционно проводит осеннюю презентацию iPhone в первую полную неделю после Дня труда в США, который в 2025 году выпадает на 1 сентября. Это означает, что основные варианты - с понедельника, 8 сентября, по среду, 10 сентября.

Apple, как правило, избегает проведения мероприятий по пятницам, а также не проводит презентации 11 сентября, что исключает 11 и 12 сентября из возможных дат. В итоге наиболее реалистичными остаются вторник, 9 сентября, и среда, 10 сентября.

Эти прогнозы подтверждаются анализом графика Apple за последние 10 лет: пять презентаций проходили во вторник, три - в среду, и лишь одна - в понедельник (в 2024 году), что делает понедельник маловероятным выбором.

Именно вторая неделя сентября исторически считается для Apple оптимальной для релизов флагманов. Исключением стал лишь 2020 год, когда мероприятие сдвинулось на октябрь из-за пандемии.

Что покажут

По информации источников, на презентации в этом году ожидается запуск следующих устройств:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

Как правило, Apple рассылает официальные приглашения на мероприятие за неделю до его проведения.