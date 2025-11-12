Apple может отказаться от базового iPhone 18: раскрыта причина

После нескольких лет визуальной стабильности iPhone, Apple этой осенью сделала неожиданный шаг - заменила модель Plus на новый iPhone Air. Но, по сообщениям инсайдеров, линейка iPhone 18, запланированная на 2026 год, может стать самым необычным обновлением компании за последнее десятилетие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Задержка iPhone Air

Издание The Information сообщило, что выпуск iPhone Air 2 отложен на неопределенный срок из-за слабых продаж оригинальной модели. Позже уточнялось, что Apple все же намерена представить устройство, но не раньше весны 2027 года, вместо запланированной осени 2026 года.

Причиной переноса, по данным источников, стало желание Apple добавить в Air 2 вторую камеру, что потребует доработки конструкции.

Ранее ожидалось, что осенью 2026 года компания покажет четыре устройства - iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold. Базовая версия iPhone 18 должна была выйти позже, весной 2027 года.

Apple хочет добавить в iPhone Air 2 вторую камеру (фото: 9to5Mac)

Самая странная линейка iPhone за много лет

Теперь задержка Air 2 может привести к тому, что осенний запуск iPhone 18 станет самым необычным в истории компании.

Если планы не изменятся, осенью 2026 года Apple представит лишь три модели:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold.

Осенняя линейка iPhone 18 от Apple может оказаться весьма необычной (фото: 9to5Mac)

Это будет первый случай, когда Apple ограничится тремя флагманами, без доступной модели. Таким образом, входной порог цены поднимется до 1099 долларов - столько стоит версия Pro, тогда как базовые модели обычно начинались с 799 долларов.

Кроме того, новый складной iPhone Fold, позиционируемый как премиальный продукт, вряд ли станет массовым хитом сразу после выхода. Это означает, что из всей линейки только два устройства будут привычными для покупателей.

iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Что дальше?

Аналитики считают, что такой шаг может стать финансовым риском для Apple, ведь повторить рекордные продажи iPhone 2025 года в таком формате будет непросто.

Поэтому инсайдеры не исключают, что Apple все же изменит планы и выпустит базовый iPhone 18 уже осенью 2026 года, чтобы сохранить привычный цикл.

Если это произойдет - следующая осень пройдет для компании в привычном ритме.

Если нет - Apple придется объяснять пользователям, почему в 2026 году ее линейка iPhone станет меньше, но дороже, чем когда-либо прежде.