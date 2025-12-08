Apple може представити 4 новинки вже в січні: на які гаджети чекати

2025 рік добігає кінця. Нових пристроїв від Apple до 2026 року не очікується, але інсайдери вже називають чотири новинки, які можуть з'явитися в січні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Восени Apple презентувала новий чип M5 одразу в трьох продуктах: MacBook Pro, iPad Pro і Vision Pro.
Однак поки що не з'явилися версії Pro і Max, а MacBook Pro з новим чипом отримав тільки 14-дюймову модель.
Наразі стало відомо, що на початку 2026 року компанія випустить 14- і 16-дюймові MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max. Для порівняння, у січні 2023 року Apple представила версії MacBook Pro з M2 Pro і M2 Max - можливо, з M5 компанія повторить аналогічний графік.
Багато аналітиків давно закликають Apple випустити більш доступний MacBook, який міг би скласти конкуренцію Chromebook і бюджетним ПК. І, схоже, на початку 2026 року це станеться.
З чуток, Apple готує 12,9-дюймовий MacBook із чипом A18 Pro, аналогічним за рівнем iPhone, у кількох яскравих кольорах. Головною перевагою може стати ціна 599 або 699 доларів.
Аналітик Джефф Пу очікує, що пристрій надійде в продаж у середині першого кварталу 2026 року, тож прем'єра наприкінці січня цілком реальна.
Раніше цього року базовий iPad отримав оновлення з чипом A16 Bionic.
На початку 2026 року очікується наступна модель iPad з чипом A18, яка буде підтримувати Apple Intelligence.
Про інші зміни поки мало що відомо. Найімовірніше, дизайн залишиться колишнім, а оновлення будуть переважно внутрішніми.
Apple готує ще одну модель iPhone 17, яка, як очікується, вийде на початку 2026 року.
У лютому 2024 року компанія представила новий бюджетний iPhone, 16e, і за чутками планує оновлювати модель "e" щороку.
iPhone 17e отримає той самий чип A19, що й iPhone 17, а також нову фронтальну камеру з функцією Center Stage. Подейкують, будуть дві зміни в дизайні: Dynamic Island замість чубчика і тонші рамки.
Як і iPhone 16e, новий бюджетний смартфон коштуватиме близько 599 доларів і отримає тільки одну основну камеру.
Чотири перерахованих пристрої, за чутками, вийдуть на початку 2026 року. Але є й інші продукти, які можуть з'явитися в той самий період:
Усі вони очікуються взимку або навесні, і будуть випускатися разом з основними новинками. Наприклад, iPad Air і базовий iPad виходили одночасно, а нові дисплеї Mac можуть дебютувати разом з моделями MacBook Pro на M5 Pro і M5 Max.
Раніше ми писали, що Apple готує ювілейний iPhone із шістьма можливими новими функціями.
Також повідомлялося, що iPhone 17 Pro позбувся популярної функції, яка була у всіх попередніх моделях.
Крім того, стало відомо, що iPhone 18 може стати найбільш незвичайним релізом Apple за останні сім років.