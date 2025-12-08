Apple може представити 4 новинки вже в січні: на які гаджети чекати

MacBook Pro 14 і 16 дюймів з M5 Pro і M5 Max

Восени Apple презентувала новий чип M5 одразу в трьох продуктах: MacBook Pro, iPad Pro і Vision Pro.

Однак поки що не з'явилися версії Pro і Max, а MacBook Pro з новим чипом отримав тільки 14-дюймову модель.

Наразі стало відомо, що на початку 2026 року компанія випустить 14- і 16-дюймові MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max. Для порівняння, у січні 2023 року Apple представила версії MacBook Pro з M2 Pro і M2 Max - можливо, з M5 компанія повторить аналогічний графік.

Новий MacBook 12,9 дюйма

Багато аналітиків давно закликають Apple випустити більш доступний MacBook, який міг би скласти конкуренцію Chromebook і бюджетним ПК. І, схоже, на початку 2026 року це станеться.

З чуток, Apple готує 12,9-дюймовий MacBook із чипом A18 Pro, аналогічним за рівнем iPhone, у кількох яскравих кольорах. Головною перевагою може стати ціна 599 або 699 доларів.

Аналітик Джефф Пу очікує, що пристрій надійде в продаж у середині першого кварталу 2026 року, тож прем'єра наприкінці січня цілком реальна.

iPad із чипом A18

Раніше цього року базовий iPad отримав оновлення з чипом A16 Bionic.

На початку 2026 року очікується наступна модель iPad з чипом A18, яка буде підтримувати Apple Intelligence.

Про інші зміни поки мало що відомо. Найімовірніше, дизайн залишиться колишнім, а оновлення будуть переважно внутрішніми.

iPhone 17e

Apple готує ще одну модель iPhone 17, яка, як очікується, вийде на початку 2026 року.

У лютому 2024 року компанія представила новий бюджетний iPhone, 16e, і за чутками планує оновлювати модель "e" щороку.

iPhone 17e отримає той самий чип A19, що й iPhone 17, а також нову фронтальну камеру з функцією Center Stage. Подейкують, будуть дві зміни в дизайні: Dynamic Island замість чубчика і тонші рамки.

Як і iPhone 16e, новий бюджетний смартфон коштуватиме близько 599 доларів і отримає тільки одну основну камеру.

Додаткові продукти: M5 MacBook Air, M4 iPad Air, нові дисплеї Mac

Чотири перерахованих пристрої, за чутками, вийдуть на початку 2026 року. Але є й інші продукти, які можуть з'явитися в той самий період:

M5 MacBook Air

M4 iPad Air

Нові дисплеї для Mac.

Усі вони очікуються взимку або навесні, і будуть випускатися разом з основними новинками. Наприклад, iPad Air і базовий iPad виходили одночасно, а нові дисплеї Mac можуть дебютувати разом з моделями MacBook Pro на M5 Pro і M5 Max.