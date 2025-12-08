Apple может представить 4 новинки уже в январе: какие гаджеты ждать

MacBook Pro 14 и 16 дюймов с M5 Pro и M5 Max

Осенью Apple представила новый чип M5 сразу в трех продуктах: MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro.

Однако пока не появились версии Pro и Max, а MacBook Pro с новым чипом получил только 14-дюймовую модель.

Сейчас стало известно, что в начале 2026 года компания выпустит 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max. Для сравнения, в январе 2023 года Apple представила версии MacBook Pro с M2 Pro и M2 Max - возможно, с M5 компания повторит аналогичный график.

Новый MacBook 12,9 дюйма

Многие аналитики давно призывают Apple выпустить более доступный MacBook, который мог бы составить конкуренцию Chromebook и бюджетным ПК. И, похоже, в начале 2026 года это произойдет.

По слухам, Apple готовит 12,9-дюймовый MacBook с чипом A18 Pro, аналогичным по уровню iPhone, в нескольких ярких цветах. Главным преимуществом может стать цена 599 или 699 долларов.

Аналитик Джефф Пу ожидает, что устройство поступит в продажу в середине первого квартала 2026 года, так что премьера в конце января вполне реальна.

iPad с чипом A18

Ранее в этом году базовый iPad получил обновление с чипом A16 Bionic.

В начале 2026 года ожидается следующая модель iPad с чипом A18, которая будет поддерживать Apple Intelligence.

О других изменениях пока мало что известно. Скорее всего, дизайн останется прежним, а обновления будут в основном внутренними.

iPhone 17e

Apple готовит еще одну модель iPhone 17, которая, как ожидается, выйдет в начале 2026 года.

В феврале 2024 года компания представила новый бюджетный iPhone, 16e, и по слухам планирует обновлять модель "e" ежегодно.

iPhone 17e получит тот же чип A19, что и iPhone 17, а также новую фронтальную камеру с функцией Center Stage. Говорят, будут два изменения в дизайне: Dynamic Island вместо челки и более тонкие рамки.

Как и iPhone 16e, новый бюджетный смартфон будет стоить около 599 долларов и получит только одну основную камеру.

Дополнительные продукты: M5 MacBook Air, M4 iPad Air, новые дисплеи Mac

Четыре перечисленных устройства, по слухам, выйдут в начале 2026 года. Но есть и другие продукты, которые могут появиться в тот же период:

M5 MacBook Air

M4 iPad Air

Новые дисплеи для Mac.

Все они ожидаются зимой или весной, и будут выпускаться вместе с основными новинками. Например, iPad Air и базовый iPad выходили одновременно, а новые дисплеи Mac могут дебютировать вместе с моделями MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max.