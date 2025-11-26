Apple може обійти Samsung і повернути лідерство на ринку смартфонів уперше за 14 років

Зростання поставок iPhone у 2025 році

Згідно з прогнозами аналітиків, поставки iPhone у 2025 році збільшаться приблизно на 10%, тоді як зростання лінійки Samsung Galaxy становитиме лише близько 4,6%. Для компаній, які традиційно вважалися суперниками на рівних, розрив виглядає значним.

На глобальному рівні частка Apple у загальній кількості постачань смартфонів у 2025 році може сягнути 19,4% - показник, який востаннє фіксувався у 2011 році (дані Bloomberg).

Чому iPhone 17 став ключовим фактором зростання Apple

У Counterpoint Research зазначають, що ключовим драйвером зростання стало нове покоління iPhone 17. Лінійка отримала перероблений дизайн корпусу, оновлений чип серії A з акцентом на обчислення ШІ на пристрої, а також розширену інтеграцію хмарних ШІ-функцій в iOS.

За словами аналітиків, ці моделі вже демонструють високий інтерес покупців як на зрілих ринках, включно зі США, так і на основних ринках, що розвиваються.

Вплив економічних чинників і циклу оновлення

Аналітик Ян Ван вважає, що випуск iPhone 17 збігся з черговим витком природного циклу оновлення пристроїв, куплених під час пандемії.

Додаткову роль зіграли ослаблення долара, зниження напруженості між США та Китаєм і зростання попиту на ринках, де вартість пристрою є ключовим фактором.

Що це означає для Samsung

Для Samsung ситуація стає все більш напруженою. Компанія, як і раніше, пропонує більше моделей, охоплює широкий ціновий сегмент і активніше експериментує з форм-факторами - наприклад, з Galaxy Z TriFold, який готується до випуску.

Однак, за оцінками експертів, ці переваги вже не дають колишнього ефекту і менше впливають на ринковий розклад.