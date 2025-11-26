Apple может обойти Samsung и вернуть лидерство на рынке смартфонов впервые за 14 лет

Рост поставок iPhone в 2025 году

Согласно прогнозам аналитиков, поставки iPhone в 2025 году увеличатся примерно на 10%, тогда как рост линейки Samsung Galaxy составит лишь около 4,6%. Для компаний, которые традиционно считались соперниками на равных, разрыв выглядит значительным.

На глобальном уровне доля Apple в общем количестве поставок смартфонов в 2025 году может достичь 19,4% - показатель, который последний раз фиксировался в 2011 году (данные Bloomberg).

Почему iPhone 17 стал ключевым фактором роста Apple

В Counterpoint Research отмечают, что ключевым драйвером роста стало новое поколение iPhone 17. Линейка получила переработанный дизайн корпуса, обновленный чип серии A с упором на вычисления ИИ на устройстве, а также расширенную интеграцию облачных ИИ-функций в iOS.

По словам аналитиков, эти модели уже демонстрируют высокий интерес покупателей как на зрелых рынках, включая США, так и на основных развивающихся рынках.

Влияние экономических факторов и цикла обновления

Аналитик Ян Ван считает, что выпуск iPhone 17 совпал с очередным витком естественного цикла обновления устройств, купленных во время пандемии.

Дополнительную роль сыграли ослабление доллара, снижение напряженности между США и Китаем и рост спроса на рынках, где стоимость устройства является ключевым фактором.

Что это означает для Samsung

Для Samsung ситуация становится все более напряженной. Компания по-прежнему предлагает больше моделей, охватывает широкий ценовой сегмент и активнее экспериментирует с форм-факторами - например, с готовящимся к выпуску Galaxy Z TriFold.

Однако, по оценкам экспертов, эти преимущества уже не дают прежнего эффекта и меньше влияют на рыночный расклад.