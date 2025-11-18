Apple готує велике оновлення iPad: що вийде у 2026 році та коли

Apple минулого місяця представила новий iPad Pro на базі чіпа M5, фактично відкривши оновлену лінійку своїх планшетів. Хоча модель не отримала гучних нововведень, вона дає чітке розуміння того, які пристрої з'являться далі. А численні витоки вже дають змогу сформувати попередній план релізів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

iPad Air з чипом M4

Першим великим релізом 2026 року може стати оновлений iPad Air. Планшет, за даними інсайдерів, перейде на чип M4 і отримає приріст продуктивності на 1020% порівняно з M3.

З урахуванням того, що в iPad Pro на M5 Apple вперше використовувала власні модеми і мережеві чіпи (N1 і C1X), ймовірно, iPad Air також перейде на фірмові рішення. Це забезпечить вищу швидкість мобільного інтернету і підтримку Wi-Fi 7.

Бюджетний iPad з A18

Слідом очікується оновлення базової версії iPad. Пристрій, згідно з чутками, отримає чіп A18 - і це важлива зміна, оскільки вона вперше принесе Apple Intelligence навіть у найдоступнішу модель планшета.

Також передбачається перехід на модеми і мережеві чіпи Apple, як і у випадку з iPad Air.

Окремо користувачі сподіваються, що Apple оновить клавіатуру для бюджетної моделі. Зараз пристрій сумісний лише з Magic Keyboard Folio, який працює тільки на рівній поверхні і обмежує мобільність.

Вихід оновленого iPad з A18 очікується в першій половині 2026 року.

iPad mini на A19 Pro і з OLED-екраном

Найпомітнішим оновленням стане новий iPad mini - перший після 2024 року. Планшет, за даними Bloomberg, отримає чип A19 Pro і, що куди важливіше, нарешті перейде на OLED-дисплей.

Реліз очікується ближче до кінця 2026 року. Apple розглядає iPad mini як наступну велику модель, яка піде від РК-панелей. Нагадаємо, вперше компанія впровадила OLED в iPad Pro 2024 року, а в iPhone - починаючи з 2017 року.

Крім нового екрана і чипсета, iPad mini може отримати поліпшений захист від води.

Останній серйозний редизайн планшета відбувся ще 2021 року - і нові дані вказують на те, що через п'ять років Apple готує масштабне оновлення.

Плани на майбутнє

Загалом 2026 рік обіцяє бути відносно спокійним для лінійки iPad - якщо не брати до уваги iPad mini, якому дістануться найбільші поліпшення.

Надалі Apple планує впровадити систему охолодження з паровою камерою в iPad Pro на чипі M6. Його вихід прогнозується на початок 2027 року, але це вже виходить за рамки поточних прогнозів.