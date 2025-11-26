Apple может обойти Samsung и вернуть лидерство на рынке смартфонов впервые за 14 лет
Samsung удерживала лидерство на мировом рынке смартфонов более десяти лет, однако теперь позиции компании оказались под угрозой. По данным Counterpoint Research, Apple уже в этом году может обойти конкурента и сохранить статус крупнейшего производителя смартфонов как минимум до 2029 года.
Рост поставок iPhone в 2025 году
Согласно прогнозам аналитиков, поставки iPhone в 2025 году увеличатся примерно на 10%, тогда как рост линейки Samsung Galaxy составит лишь около 4,6%. Для компаний, которые традиционно считались соперниками на равных, разрыв выглядит значительным.
На глобальном уровне доля Apple в общем количестве поставок смартфонов в 2025 году может достичь 19,4% - показатель, который последний раз фиксировался в 2011 году (данные Bloomberg).
Почему iPhone 17 стал ключевым фактором роста Apple
В Counterpoint Research отмечают, что ключевым драйвером роста стало новое поколение iPhone 17. Линейка получила переработанный дизайн корпуса, обновленный чип серии A с упором на вычисления ИИ на устройстве, а также расширенную интеграцию облачных ИИ-функций в iOS.
По словам аналитиков, эти модели уже демонстрируют высокий интерес покупателей как на зрелых рынках, включая США, так и на основных развивающихся рынках.
Влияние экономических факторов и цикла обновления
Аналитик Ян Ван считает, что выпуск iPhone 17 совпал с очередным витком естественного цикла обновления устройств, купленных во время пандемии.
Дополнительную роль сыграли ослабление доллара, снижение напряженности между США и Китаем и рост спроса на рынках, где стоимость устройства является ключевым фактором.
Что это означает для Samsung
Для Samsung ситуация становится все более напряженной. Компания по-прежнему предлагает больше моделей, охватывает широкий ценовой сегмент и активнее экспериментирует с форм-факторами - например, с готовящимся к выпуску Galaxy Z TriFold.
Однако, по оценкам экспертов, эти преимущества уже не дают прежнего эффекта и меньше влияют на рыночный расклад.
