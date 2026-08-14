Apple хоче викривати приховану зйомку: гаджети подаватимуть звук або вібрацію

Apple придумала, як боротися з таємною зйомкою на своїх гаджетах. Компанія патентує звукові сигнали, які мають попереджати людей про запис замість непомітних індикаторів.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на оприлюднений патент Apple.
Свіжий патент описує використання звукових сигналів або тактильного зворотного зв'язку (вібрації/поштовхів).
Серед них
Сповіщення носія: звуковий або тактильний сигнал повідомляє користувачеві, що запис почався або триває. Це розв'язує проблему забудькуватості, коли людина залишає камеру увімкненою.
Інклюзивність: аудіо- та тактильні сповіщення є ефективнішими для людей із порушеннями зору, ніж класичні світлові діоди.
Фахівці зазначають, що постійне звукове супроводження під час усього процесу зйомки могло б дратувати або псувати сам аудіозапис, тож наразі патент зосереджений на початкових і контрольних сигналах для носія гаджета.
Значна частина патенту присвячена кібербезпеці, а саме унеможливленню перехоплення контролю над окулярами шкідливим програмним забезпеченням або ж хакерами.
Для захисту від маніпуляцій Apple пропонує наступні рішення:
Схема "динамік-мікрофон": після того, як динамік відтворює звуковий індикатор запису, мікрофон пристрою одразу "слухає" та фіксує цей звук.
За традицією патентних заявок Apple вказує, що описана технологія може застосовуватися до ширшого спектра електронних пристроїв. Зокрема, у документі згадуються Apple Watch.
З усім тим, основна увага заявки та розгалужена система безпеки зосереджені саме на смарт-окулярах і захисті приватності їхнього власника та оточуючих.
Зауважимо, що наявність патенту не гарантує негайної появи цієї функції в серійних продуктах.