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Apple випадково засвітила шість майбутніх iPhone: що знайшли в iOS

10:07 12.08.2026 Ср
2 хв
Від бюджетного 18e до складаного Ultra - що готує Купертіно?
aimg Ольга Завада
Apple випадково засвітила шість майбутніх iPhone: що знайшли в iOS Apple змінює стратегію релізу гаджетів (фото: Pexels)
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Apple залишила в iOS підказки про майбутні iPhone. В останній тестовій збірці ОС знайшли кодові назви одразу шести моделей, які техногігант готує до запуску.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacWorld.

Повний список виявлених пристроїв

Інформація була виявлена безпосередньо у конфігураційних файлах, де ОС розраховує параметри енергоспоживання, теплові режими та алгоритми зарядки.

Apple вимушена додавати ці дані заздалегідь, щоб протестувати ПЗ до того, як готові смартфони потраплять на конвеєр, а пізніше - до користувачів.

У коді зазначені такі ідентифікатори майбутніх гаджетів:

V62 - iPhone Air 2: друге покоління ультратонкої серії, розробка якої триває паралельно з основними флагманами;

V63 - iPhone 18 Pro: класичний преміальний смартфон із компактними розмірами та флагманськими камерами;

V64 - iPhone 18 Pro Max: топовий смартфон із максимальним екраном і збільшеним акумулятором;

V67 - iPhone 18: базова версія наступного покоління;

V68 - iPhone Ultra: перший в історії компанії смартфон зі складаним дисплеєм, чутки про який ходили протягом кількох років;

V69 - iPhone 18e: доступніша версія лінійки, покликана замінити серію SE та задовольнити попит на бюджетні пристрої.

Хоча самі по собі системні файли не містять детальних технічних характеристик, розмірів екранів чи матеріалів корпусу, поява драйверів для складаних екранів та підтримка двох окремих батарей усередині одного корпусу вказують на підготовку концептуально нових форм-факторів.

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Зміна глобальної стратегії релізів та дати анонсів

Отримані з бета-версії дані підтверджують кардинальне переформатування графіка презентацій нових пристроїв.

Apple відходить від традиційної практики випускати всі моделі лінійки одночасно восени. Замість цього графік релізів буде розділено на два ключові етапи:

Осінній анонс преміального сегмента:

Основна увага на майбутньому заході буде зосереджена виключно на флагманських пристроях. Очікується презентація моделей iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також головного технологічного флагмана - складаного iPhone Ultra.

Перенесення стандартних та бюджетних моделей:

Базова версія iPhone 18 та доступний iPhone 18e затримуються і, ймовірно, з'являться на ринку лише на початку 2027 року. Друге покоління iPhone Air також готується до пізнішого релізу.

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