Apple хочет выявлять скрытую съемку: гаджеты будут издавать звук или вибрировать

Apple придумала, как бороться с секретной съемкой на своих гаджетах. Компания патентует звуковые сигналы, предупреждающие людей о записи вместо незаметных индикаторов.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на обнародованный патент Apple.
Свежий патент описывает использование звуковых сигналов или тактильной обратной связи (вибрации/толчков).
Среди них
Уведомление носителя: звуковой или тактильный сигнал сообщает пользователю, что запись началась или продолжается. Это решает проблему забывчивости, когда человек оставляет камеру включенной.
Инклюзивность: аудио- и тактильные оповещения более эффективны для людей с нарушениями зрения, чем классические световые диоды.
Специалисты отмечают, что постоянное звуковое сопровождение во время всего процесса съемки могло бы раздражать или портить саму аудиозапись, поэтому патент сосредоточен на начальных и контрольных сигналах для носителя гаджета.
Значительная часть патента посвящена кибербезопасности, а именно предотвращению перехвата контроля над очками вредоносным программным обеспечением или хакерами.
Для защиты от манипуляций Apple предлагает следующие решения:
Схема "динамик-микрофон": после того, как динамик воспроизводит звуковой индикатор записи, микрофон устройства сразу "слушает" и фиксирует этот звук.
По традиции патентных заявок Apple указывает, что описанная технология может применяться к более широкому спектру электронных устройств. В частности, в документе упоминаются Apple Watch.
Со всем тем, основное внимание заявки и разветвленная система безопасности сосредоточены именно на смарт-очках и защите конфиденциальности их владельца и окружающих.
Заметим, что наличие патента не гарантирует немедленного появления этой функции в серийных продуктах .