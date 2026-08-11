Фейкові фото стають проблемою: iPhone навчать доводити справжність знімків

Apple може додати в iPhone новий спосіб підтверджувати справжність фотографій. Функція Apple Reference Image має допомагати визначати, чи було зображення зроблене камерою смартфона, а не створене або суттєво змінене за допомогою ШІ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac .

Як працюватиме Apple Reference Image?

На відміну від підходів із нанесенням прихованих водяних знаків на згенеровані картинки, нова функція працює у зворотному напрямку - вона верифікує оригінальність знімка безпосередньо через апаратну частину камери.

Ключові особливості роботи технології

Спеціальний режим камери - для можливості подальшої автентифікації фотографію потрібно зняти у режимі Reference Mode у додатку камери.

Апаратні метадані - під час зйомки до файлу додаються унікальні сигнатури сенсора камери та часові позначки.

Хмарна верифікація через PCC - для підтвердження оригінальності дані надсилаються до захищеної системи Private Cloud Compute, де зображенню присвоюється унікальний ідентифікатор.

Читайте більше: Старий iPhone може коштувати дорожче: Apple несподівано підняла виплати

Приватність та передача даних

Apple реалізує систему автентифікації з акцентом на конфіденційність користувачів.

Як це виглядає:

Захист оригінального фото - під час перевірки компанія отримує лише технічні хеші та дані сенсорів, а не саме оригінальне зображення.

Локальна перевірка при поширенні - коли користувач надсилає підтверджене фото через стандартні сервіси обміну, пристрій отримувача перевіряє статус автентичності локально, не сповіщаючи компанію про те, які саме знімки переглядаються.

Передача через USB - у систему додано опцію Transfer with Provenance для збереження даних про походження під час копіювання файлів на Mac або ПК.

Контроль за компрометацією - якщо системі стане відомо про злом або маніпуляції із конкретним сенсором камери, раніше видані сертифікати автентичності для цього пристрою можуть бути відкликані.

Оскільки функція наразі перебуває на стадії внутрішнього бета-тестування, вона може бути змінена або інтегрована в фінальний реліз оновлення ОС пізніше.