Apple готується до презентації iPhone 17: коли відбудеться і які новинки будуть представлені
Apple готується провести один із найочікуваніших заходів року. У вересні компанія традиційно представляє нові моделі iPhone та інші продукти, які задають тон усьому ринку.
РБК-Україна розповідає, коли відбудеться презентація iPhone 17 і які новинки будуть представлені.
Як Apple проводить презентації
Apple традиційно влаштовує свої великі заходи у форматі масштабних шоу. З 2020 року компанія найчастіше використовує попередньо записані відеоролики, які показують у штаб-квартирі Apple Park у Купертіно, а потім транслюють по всьому світу.
На сцені зазвичай з'являються глава компанії Тім Кук і топ-менеджери Apple, представляючи ключові новинки. Після основної частини запрошені журналісти отримують можливість протестувати пристрої в демо-зоні.
Коли відбудеться наступний захід Apple
Презентація iPhone відбудеться 9 вересня. Apple офіційно підтвердила дату нової події.
Традиційно вересневі презентації Apple стартують о 10:00 за каліфорнійським часом. Для України це буде 20:00 за Києвом.
Зазвичай такі заходи тривають від однієї до двох годин. На сцені виступають очільник компанії Тім Кук і ключові топ-менеджери. Найдовші презентації - це щорічна конференція WWDC і вереснева подія. Для прикладу: презентація у вересні 2024 року тривала 1 годину 38 хвилин.
Що покажуть на презентації
Нові iPhone
За даними галузевих видань, Apple готує до анонсу чотири моделі - стандартний iPhone 17, версії Pro і Pro Max, а також ультратонкий iPhone 17 Air.
Очікуються процесори A19/A19 Pro, дисплеї з технологією ProMotion у всій лінійці, а також серйозні оновлення камер: новий 48 Мп телефотооб'єктив і 24 Мп фронтальна камера для Pro-версій.
Apple Watch
Компанія може представити Apple Watch Series 11 і Apple Watch Ultra 3. За чутками, смарт-годинник отримає яскравіші дисплеї, поліпшену зв'язність і розширені функції для відстеження здоров'я.
AirPods Pro 3
В оновлених бездротових навушниках очікуються поліпшені сенсори і звук, а також можливі функції, пов'язані зі здоров'ям.
Apple Intelligence і iOS 26
Окрему увагу буде приділено наступному етапу розвитку фірмових AI-технологій - Apple Intelligence, які інтегруються в нові версії операційних систем.
При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: MacWorld, TechRadar.