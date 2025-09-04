ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Більше, ніж iPhone 17. Apple представить ще десяток нових пристроїв у 2025 році (список)

Четвер 04 вересня 2025 07:35
UA EN RU
Більше, ніж iPhone 17. Apple представить ще десяток нових пристроїв у 2025 році (список) Apple випустить ще 10 продуктів у 2025 році (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Наступного тижня головною зіркою презентації Apple стане серія iPhone 17. Однак, за даними інсайдерів, компанія готує і безліч інших новинок, які побачать світ цього року. Частину пристроїв можуть представити вже на вересневому івенті, а решту - трохи пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Що ще Apple покаже у 2025 році

Apple Watch Ultra 3

Очікується трохи більший дисплей, чип S11, підтримка 5G і супутниковий звʼязок для надсилання та отримання повідомлень у зонах без Wi-Fi і мобільної мережі. Серед інших апгрейдів - швидка зарядка і ширококутний OLED-екран з поліпшеною яскравістю.

Apple Watch Series 11

Новий чип S11 і невеликі зміни після великого редизайну минулого року. У коді iOS 26 beta знайшли згадки про функцію Sleep Score, яка може з'явитися тільки в нових моделях.

Apple Watch SE 3

Смарт-годинник отримає збільшені розміри екрана і чип S11. Раніше повідомлялося про пластиковий корпус з яскравими кольорами, але, за чутками, цю ідею скасували. Оновлень чекали з 2022 року, тому модель надолужить згаяне.

iPad Pro

Планшет має вийти з новим чипом M5 і одразу двома фронтальними камерами - для портретного і ландшафтного режиму.

Vision Pro

Невелике оновлення з чипом M4 або M5 і новим ремінцем, який спростить використання гарнітури протягом тривалого часу.

Apple TV 4K (4-е покоління)

Покращений процесор A17 Pro, фірмовий Wi-Fi/Bluetooth-чіп з підтримкою Wi-Fi 6E або Wi-Fi 7. Камера FaceTime також у розробці, але неясно, чи з'явиться вона вже в цій версії.

HomePod mini 2

Можливий перехід на чип S9 або новіший, а також підтримка Wi-Fi 6E/7. Ймовірні поліпшення якості звуку.

AirTag 2

До трьох разів більший радіус відстеження, захищений динамік і повідомлення про низький заряд батареї.

AirPods Pro 3

Новий дизайн, поліпшене шумозаглушення і моніторинг серцевого ритму.

Studio Display 2

Оновлений монітор із підсвічуванням mini-LED вийде ближче до кінця 2025 або на початку 2026 року.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Гаджети
Новини
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці