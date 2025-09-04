Більше, ніж iPhone 17. Apple представить ще десяток нових пристроїв у 2025 році (список)
Наступного тижня головною зіркою презентації Apple стане серія iPhone 17. Однак, за даними інсайдерів, компанія готує і безліч інших новинок, які побачать світ цього року. Частину пристроїв можуть представити вже на вересневому івенті, а решту - трохи пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.
Що ще Apple покаже у 2025 році
Apple Watch Ultra 3
Очікується трохи більший дисплей, чип S11, підтримка 5G і супутниковий звʼязок для надсилання та отримання повідомлень у зонах без Wi-Fi і мобільної мережі. Серед інших апгрейдів - швидка зарядка і ширококутний OLED-екран з поліпшеною яскравістю.
Apple Watch Series 11
Новий чип S11 і невеликі зміни після великого редизайну минулого року. У коді iOS 26 beta знайшли згадки про функцію Sleep Score, яка може з'явитися тільки в нових моделях.
Apple Watch SE 3
Смарт-годинник отримає збільшені розміри екрана і чип S11. Раніше повідомлялося про пластиковий корпус з яскравими кольорами, але, за чутками, цю ідею скасували. Оновлень чекали з 2022 року, тому модель надолужить згаяне.
iPad Pro
Планшет має вийти з новим чипом M5 і одразу двома фронтальними камерами - для портретного і ландшафтного режиму.
Vision Pro
Невелике оновлення з чипом M4 або M5 і новим ремінцем, який спростить використання гарнітури протягом тривалого часу.
Apple TV 4K (4-е покоління)
Покращений процесор A17 Pro, фірмовий Wi-Fi/Bluetooth-чіп з підтримкою Wi-Fi 6E або Wi-Fi 7. Камера FaceTime також у розробці, але неясно, чи з'явиться вона вже в цій версії.
HomePod mini 2
Можливий перехід на чип S9 або новіший, а також підтримка Wi-Fi 6E/7. Ймовірні поліпшення якості звуку.
AirTag 2
До трьох разів більший радіус відстеження, захищений динамік і повідомлення про низький заряд батареї.
AirPods Pro 3
Новий дизайн, поліпшене шумозаглушення і моніторинг серцевого ритму.
Studio Display 2
Оновлений монітор із підсвічуванням mini-LED вийде ближче до кінця 2025 або на початку 2026 року.
