Apple готує три великі зміни в дизайні iPhone: названо терміни

Три етапи позбавлення від вирізів

Як зазначає аналітик ланцюжків поставок Росс Янг, шлях до повноекранного iPhone без вирізів і отворів виявиться довшим, ніж передбачалося раніше. За його даними, Apple впровадить зміни поетапно:

2026 рік: зменшення вирізу (Dynamic Island), оскільки деякі елементи Face ID залишаться у виїмці, а не будуть переміщені під екран

2028 рік: майже всі компоненти Face ID будуть розміщені під дисплеєм, за винятком фронтальної камери, яка залишиться окремою

2030 рік: фронтальна камера теж йде під екран, вирізи та отвори повністю зникають.

Хоча Росс Янг раніше неодноразово давав точні прогнози щодо дисплейних технологій Apple, його графік розходиться з очікуваннями інших інсайдерів.

Так, видання The Information раніше повідомляло, що у 2026 році деякі моделі iPhone 18 взагалі відмовляться від Dynamic Island на користь нового "отвору" в лівому верхньому кутку екрана - ці дані підтверджували й інші джерела.

Тим часом, за даними Марка Гурмана, Apple готує ювілейний iPhone з повністю екранним дизайном - його прем'єра очікується 2027 року, до 20-річчя виходу першої моделі.

Однак, за версією Янга, такий дизайн з'явиться не раніше 2030 року.