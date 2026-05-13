Apple готує найбільше оновлення камери iPhone за роки: що змінить iOS 27

Операційна система iOS 27 обіцяє стати одним із найважливіших оновлень для власників iPhone. Замість обмеженого набору стандартних інструментів Apple планує впровадити глибоку персоналізацію інтерфейсу та розширені можливості контролю зйомки, які раніше були доступні лише у платних застосунках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Віджети та Visual Intelligence

Додаток камери в iOS 27 стане повністю налаштовуваним. Замість фіксованої панелі зверху з'являться віджети, які можна обирати через прозоре меню Add Widgets, що висувається знизу.

Що зміниться:

Персоналізація: користувачі зможуть самостійно виносити на екран кнопки спалаху, таймера, роздільної здатності чи експозиції.

Advanced Mode: для професіоналів з'явиться розширений набір інструментів із ручним керуванням фокусом та глибиною різкості.

Siri Mode: новий режим зйомки активує функції Visual Intelligence. Це дозволить миттєво перекладати текст через об'єктив або ідентифікувати рослини та об'єкти у кадрі.

Ергономіка: кнопку розгортання всіх елементів керування перенесли з верхнього кута праворуч від кнопки затвора.

Нова роль Siri та системний пошук

Siri перестає бути просто голосовим помічником. В iOS 27 вона перетворюється на інтелектуального агента, інтегрованого у Dynamic Island.

Що покращили розробники:

Chatbot-інтерфейс: тепер взаємодія з Siri виглядає як текстовий діалог у стилі ChatGPT чи Gemini. Користувачі зможуть розгортати картки результатів у повноцінний чат, прикріплювати документи та зображення через кнопку "+".

Standalone-додаток: Siri вперше отримає власну програму, де зберігатиметься історія розмов у вигляді зручної сітки карток.

Вибір моделей: у рядку пошуку Search or Ask можна буде перемикатися між Siri та сторонніми рішеннями, як-от ChatGPT чи Gemini.

Пошук: система зможе надавати детальні відповіді з інтернету у вигляді тез та великих зображень.

Оновлення стандартних додатків та системи

Зміни дизайну торкнуться більшості системних програм для оптимізації читабельності та зручності:

Safari отримає нову стартову сторінку з чотирма вкладками зверху (вибране, закладки, список для читання та історія).

Weather - на головному екрані з'явиться панель Conditions, що дозволяє перемикатися між даними про дощ, вітер і температуру без переходу на інші сторінки.

Image Playground - додаток для генерації зображень - отримає спрощений інтерфейс із кнопкою describe a change для швидкого редагування створеного контенту.

Системні зміни: у нижніх барах додатків (Music, TV, Health) вкладку пошуку об'єднають з іншими розділами. Також з'явиться нова анімація клавіатури, яка плавно "висувається" знизу, та функції Undo/Redo для налаштування робочого столу.

Apple також планує виправити візуальні недоліки у macOS 27, зокрема проблеми з прозорістю та тінями, що заважали читанню тексту в попередній версії системи.

Офіційний вихід iOS 27 для користувачів запланований на осінь 2026 року.