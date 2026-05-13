Главная » Бизнес » Tech

Apple готовит самое большое обновление камеры iPhone за годы: что изменит iOS 27

10:18 13.05.2026 Ср
3 мин
ОС получит профессиональные ручные настройки и возможность полной кастомизации интерфейса
aimg Ольга Завада
iOS 27 позволит выбирать между Siri, ChatGPT и Gemini (фото: Getty Images)
Операционная система iOS 27 обещает стать одним из важнейших обновлений для владельцев iPhone. Вместо ограниченного набора стандартных инструментов Apple планирует внедрить глубокую персонализацию интерфейса и расширенные возможности контроля съемки, которые ранее были доступны только в платных приложениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Виджеты и Visual Intelligence

Приложение камеры в iOS 27 станет полностью настраиваемым. Вместо фиксированной панели сверху появятся виджеты, которые можно выбирать через прозрачное меню Add Widgets, выдвигающееся снизу.

Что изменится:

Персонализация: пользователи смогут самостоятельно выносить на экран кнопки вспышки, таймера, разрешения или экспозиции.

Advanced Mode: для профессионалов появится расширенный набор инструментов с ручным управлением фокусом и глубиной резкости.

Siri Mode: новый режим съемки активирует функции Visual Intelligence. Это позволит мгновенно переводить текст через объектив или идентифицировать растения и объекты в кадре.

Эргономика: кнопку развертывания всех элементов управления перенесли из верхнего угла справа от кнопки затвора.

Новая роль Siri и системный поиск

Siri перестает быть просто голосовым помощником. В iOS 27 она превращается в интеллектуального агента, интегрированного в Dynamic Island.

Что улучшили разработчики:

Chatbot-интерфейс: теперь взаимодействие с Siri выглядит как текстовый диалог в стиле ChatGPT или Gemini. Пользователи смогут разворачивать карточки результатов в полноценный чат, прикреплять документы и изображения через кнопку "+".

Standalone-приложение: Siri впервые получит собственную программу, где будет храниться история разговоров в виде удобной сетки карточек.

Выбор моделей: в строке поиска Search or Ask можно будет переключаться между Siri и сторонними решениями, например ChatGPT или Gemini.

Поиск: система сможет предоставлять подробные ответы из интернета в виде тезисов и больших изображений.

Обновление стандартных приложений и системы

Изменения дизайна коснутся большинства системных программ для оптимизации читабельности и удобства:

Safari получит новую стартовую страницу с четырьмя вкладками сверху (избранное, закладки, список для чтения и история).

Weather - на главном экране появится панель Conditions, позволяющая переключаться между данными о дожде, ветре и температуре без перехода на другие страницы.

Image Playground - приложение для генерации изображений - получит упрощенный интерфейс с кнопкой describe a change для быстрого редактирования созданного контента.

Системные изменения: в нижних барах приложений (Music, TV, Health) вкладку поиска объединят с другими разделами. Также появится новая анимация клавиатуры, которая плавно "выдвигается" снизу, и функции Undo/Redo для настройки рабочего стола.

Apple также планирует исправить визуальные недостатки в macOS 27, в частности проблемы с прозрачностью и тенями, которые мешали чтению текста в предыдущей версии системы.

Официальный выход iOS 27 для пользователей запланирован на осень 2026 года.

