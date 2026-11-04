Оновлене залізо та ціна під 1000 доларів: чому Apple відклала реліз iPhone 18

Apple може відкласти вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Ймовірно, модель дебютує разом із iPhone 18e та iPhone Air 2, отримає новий процесор і збільшений акумулятор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технічного оглядача Digital Chat Station .

Які оновлення слід очікувати?

За даними інсайдера, базовий пристрій збереже екран, камери та системи авторизації минулого покоління iPhone 17.

З усім тим, гаджет отримає суттєвий приріст у продуктивності за рахунок чипа A20, виготовленого за 2-нм техпроцесом TSMC.

Головні характеристики майбутньої новинки:

Дисплей діагоналлю 6,3 дюйма із частотою оновлення 120 Гц.

Фронтальний виріз Dynamic Island із системою Face ID.

Подвійна основна камера з роздільною здатністю 48 Мп.

Новий 2-нанометровий процесор A20.

Збільшена ємність акумулятора.

Нагадаємо, що чипи на базі 2-нм процесу вже дебютували у старших версіях iPhone 18 Pro та гнучкому iPhone Duo.

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Ймовірне зростання ціни та коментарі Apple

Найбільшою несподіванкою у витоку стала інформація про можливе підвищення вартості гаджета.

Наразі невідомо, від якої ціни рахуватимуть здорожчання: початкових 799 доларів за iPhone 17 чи оновлених 899 доларів. Якщо за основу візьмуть другий варіант, базовий iPhone 18 може коштувати 999 доларів.

В Apple відмовилися коментувати причини затримки релізу моделі.

Під час підсумкового спілкування з аналітиками новий генеральний директор Джон Тернус ухилився від прямої відповіді про майбутній гаджет. CEO підкреслив, що компанія "захоплена своїми поточними розробками".

Попри затримку релізу, аналітики очікують, що після виходу модель стане найбільш продаваним смартфоном бренду.