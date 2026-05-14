Apple готує iPhone без рамок: що зміниться у дизайні смартфона

В Apple дійшли висновку, що майбутнє смартфонів - за повністю вигнутими екранами без жодних візуальних спотворень. Для цього компанія веде переговори з корейськими техногігантами Samsung та LG щодо впровадження особливої технології прозорих електродів.

Головна мета розробників - створити так званий "4-side bending" дисплей. Це означає, що не лише ліва та права, а й верхня та нижня частини екрана будуть вигнутими.

Рішення проблеми: зазвичай на вигнутих краях зображення може трохи спотворюватися. Щоб цього уникнути, Apple планує використовувати новий матеріал для електродів (IZO), який краще пропускає світло та робить панель прозорішою.

Еволюція дизайну: очікується, що перші видозміни користувачі побачать у ювілейній моделі iPhone, а до 2028 року технологію доведуть до досконалості.

Як реагують виробники технологій для iPhone?

Корейські розробники екранів змушені поспішати, щоб задовольнити запити Apple.

Так, LG Display вже офіційно оголосила про величезні інвестиції в інфраструктуру. Кошти підуть на закупівлю спеціального обладнання, яке дозволяє наносити прозорі шари на екран без пошкодження тендітних компонентів.

Своєю чергою, Samsung Display наразі оцінює витрати. Основна проблема полягає у тому, що на діючих заводах Samsung просто немає місця для нового масивного обладнання. Ймовірно, компанії доведеться будувати окрему виробничу лінію з нуля.

Чому це важливо для користувачів?

Хоча 2028 рік здається далеким, майбутні розробки визначать, як виглядатимуть смартфони наступного десятиліття. Саме тому Apple тисне на партнерів, щоб вони пришвидшили масове виробництво.

Експерти припускають, що незабаром ринок смартфонів отримає пристрій, який у руці відчуватиметься як "суцільний шматок гладкого скла, де кожен міліметр поверхні є робочим екраном".

Наразі розробки перебувають на стадії тестування та створення перших прототипів у лабораторіях Південної Кореї.