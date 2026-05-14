ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple готовит iPhone без рамок: что изменится в дизайне смартфона

10:14 14.05.2026 Чт
2 мин
Компания разрабатывает новую технологию прозрачных экранов, которые будут загибаться со всех четырех сторон в будущих моделях iPhone
aimg Ольга Завада
Apple готовит iPhone без рамок: что изменится в дизайне смартфона Apple откажется от плоских экранов в iPhone (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Apple пришли к выводу, что будущее смартфонов - за полностью изогнутыми экранами без каких-либо визуальных искажений. Для этого компания ведет переговоры с корейскими техногигантами Samsung и LG по внедрению особой технологии прозрачных электродов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Etnews.

Больше интересного: Apple готовит самое большое обновление камеры iPhone за годы: что изменит iOS 27

Главная цель разработчиков - создать так называемый "4-side bending" дисплей. Это означает, что не только левая и правая, но и верхняя и нижняя части экрана будут изогнутыми.

Решение проблемы: обычно на изогнутых краях изображение может немного искажаться. Чтобы этого избежать, Apple планирует использовать новый материал для электродов (IZO), который лучше пропускает свет и делает панель более прозрачной.

Эволюция дизайна: ожидается, что первые видоизменения пользователи увидят в юбилейной модели iPhone, а к 2028 году технологию доведут до совершенства.

Как реагируют производители технологий для iPhone?

Корейские разработчики экранов вынуждены спешить, чтобы удовлетворить запросы Apple.

Так, LG Display уже официально объявила об огромных инвестициях в инфраструктуру. Средства пойдут на закупку специального оборудования, которое позволяет наносить прозрачные слои на экран без повреждения хрупких компонентов.

В свою очередь, Samsung Display пока оценивает расходы. Основная проблема заключается в том, что на действующих заводах Samsung просто нет места для нового массивного оборудования. Вероятно, компании придется строить отдельную производственную линию с нуля.

Почему это важно для пользователей?

Хотя 2028 год кажется далеким, будущие разработки определят, как будут выглядеть смартфоны следующего десятилетия. Именно поэтому Apple давит на партнеров, чтобы они ускорили массовое производство.

Эксперты предполагают, что вскоре рынок смартфонов получит устройство, которое в руке будет ощущаться как "сплошной кусок гладкого стекла, где каждый миллиметр поверхности является рабочим экраном".

Сейчас разработки находятся на стадии тестирования и создания первых прототипов в лабораториях Южной Кореи.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple
Новости
Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд
Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес