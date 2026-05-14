Apple готовит iPhone без рамок: что изменится в дизайне смартфона

В Apple пришли к выводу, что будущее смартфонов - за полностью изогнутыми экранами без каких-либо визуальных искажений. Для этого компания ведет переговоры с корейскими техногигантами Samsung и LG по внедрению особой технологии прозрачных электродов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Etnews .

Главная цель разработчиков - создать так называемый "4-side bending" дисплей. Это означает, что не только левая и правая, но и верхняя и нижняя части экрана будут изогнутыми.

Решение проблемы: обычно на изогнутых краях изображение может немного искажаться. Чтобы этого избежать, Apple планирует использовать новый материал для электродов (IZO), который лучше пропускает свет и делает панель более прозрачной.

Эволюция дизайна: ожидается, что первые видоизменения пользователи увидят в юбилейной модели iPhone, а к 2028 году технологию доведут до совершенства.

Как реагируют производители технологий для iPhone?

Корейские разработчики экранов вынуждены спешить, чтобы удовлетворить запросы Apple.

Так, LG Display уже официально объявила об огромных инвестициях в инфраструктуру. Средства пойдут на закупку специального оборудования, которое позволяет наносить прозрачные слои на экран без повреждения хрупких компонентов.

В свою очередь, Samsung Display пока оценивает расходы. Основная проблема заключается в том, что на действующих заводах Samsung просто нет места для нового массивного оборудования. Вероятно, компании придется строить отдельную производственную линию с нуля.

Почему это важно для пользователей?

Хотя 2028 год кажется далеким, будущие разработки определят, как будут выглядеть смартфоны следующего десятилетия. Именно поэтому Apple давит на партнеров, чтобы они ускорили массовое производство.

Эксперты предполагают, что вскоре рынок смартфонов получит устройство, которое в руке будет ощущаться как "сплошной кусок гладкого стекла, где каждый миллиметр поверхности является рабочим экраном".

Сейчас разработки находятся на стадии тестирования и создания первых прототипов в лабораториях Южной Кореи.