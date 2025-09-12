iPhone 17 отримав приховані функції, про які Apple промовчала на презентації

На заході Apple Awe Dropping компанія показала нове покоління смартфонів - лінійку iPhone 17, а також радикально тонкий iPhone Air. Хоча основні характеристики були розкриті на сцені, багато важливих деталей залишилися "за кадром".

Про головні приховані особливості лінійки iPhone 17 розповідає РБК-Україна з посиланням на TechRadar .

Швидка зарядка не для всіх

Разом з iPhone 17 компанія випустила новий адаптер Dynamic Power Adapter за 39 доларів. Він підтримує 40 Вт, але може короткочасно видавати до 60 Вт.

Це дає змогу зарядити iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max до 50% всього за 20 хвилин (для порівняння: серія iPhone 16 справлялася з цим за півгодини).

Крім того, новинки отримали підтримку 25W Qi2.2 - для швидкої бездротової зарядки тепер не потрібен фірмовий MagSafe, достатньо будь-якого сумісного аксесуара.

Але у iPhone Air зарядка обмежена: максимум 20 Вт і швидкість до 50% за 30 хвилин.

Повернення MagSafe Battery

Apple оновила MagSafe Battery - зовнішній акумулятор, який магнітно кріпиться до смартфона. Однак з iPhone 17 він не сумісний через великі блоки камер. Працює аксесуар тільки з iPhone Air.

Проте Apple заявила, що MagSafe Battery можна використовувати для зарядки дрібних пристроїв через USB-C.

Новий захист від шпигунського ПЗ

Усі моделі iPhone 17 отримали функцію Memory Integrity Enforcement (MIE) - вона запобігає експлуатації вразливостей, пов'язаних із пошкодженням пам'яті.

Подібні атаки часто застосовуються в дорогому шпигунському ПЗ на державному рівні. Тепер кожна область пам'яті отримує "приховану мітку", що значно ускладнює роботу хакерів.

Захист очей: боротьба з мерехтінням

iPhone 17 Pro отримав унікальне налаштування доступності, яке дає змогу вимкнути PWM-мерехтіння (метод управління яскравістю екрана). Ця технологія у деяких користувачів спричиняє втому очей і головний біль.

Алюміній замість титану

Замість титану, використаного в торішніх моделях, корпуси iPhone 17 Pro і Pro Max виконані з алюмінію.

Причина - краща теплопровідність: алюміній ефективніше відводить тепло, а у зв'язці з новою паровою камерою пристрої мають залишатися холоднішими навіть за умови високого навантаження на чип A19 Pro.

TechWoven

Гучний матеріал FineWoven, розкритикований в iPhone 15, несподівано повернувся. Apple не представила нові чохли, але випустила гаманці MagSafe і брелки для AirTag з TechWoven.

Обмежений 5G

Усі пристрої лінійки отримали новий модем C1X, але тільки iPhone 17, 17 Pro і Pro Max підтримують mmWave 5G. У iPhone Air цієї опції немає, тому швидкість з'єднання буде нижчою.

USB-C: різні швидкості

Важлива відмінність - швидкість передачі даних по USB-C:

iPhone 17 Pro і Pro Max - підтримка USB 3 (до 10 Гбіт/с)

iPhone 17 і iPhone Air - обмеження USB 2 (до 480 Мбіт/с).

Таким чином, Apple не тільки розширила лінійку iPhone, а й чітко розділила її за можливостями: швидкі зарядки, висока швидкість і топові функції залишаються за "Pro-моделями", в той час як iPhone Air став компромісним рішенням заради компактності.