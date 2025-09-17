ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Apple готовит iPhone 18: чего ждать от следующего смартфона

Среда 17 сентября 2025 14:20
UA EN RU
Apple готовит iPhone 18: чего ждать от следующего смартфона Первые детали о дизайне и функциях iPhone 18 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Следующее поколение iPhone - модели iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max - будет оснащено уменьшенным Dynamic Island, но технология Face ID под экраном в устройствах не появится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Первые инсайды

Ранее ходили противоречивые слухи о том, что iPhone 17 Pro получит меньший Dynamic Island, но его размер остался прежним.

Теперь эта тема вернулась для серии iPhone 18, и есть высокая вероятность, что в этот раз она окажется правдой. Это стало бы шагом к 20-летнему юбилейному iPhone с полностью стеклянным корпусом, о котором ходят слухи.

Технология Face ID под экраном долгое время обсуждалась для моделей iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro, но пока ее реализация откладывается на год-два. Согласно последней информации от Instant Digital, она может появиться только в iPhone 19 Pro или позже.

Ни одна из моделей iPhone 18 не получит фронтальную камеру под экраном. Вместо этого устройства будут оснащены уменьшенным Dynamic Island и видимой фронтальной камерой.

Аккаунт Instant Digital имеет около 1,5 миллиона подписчиков в китайской соцсети Weibo и ранее верно раскрывал информацию о будущих продуктах Apple. Среди точных утечек - система охлаждения с испарительной камерой для iPhone 17 Pro, желтое оформление iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также ремешок Titanium Milanese Loop для Apple Watch Ultra 2.

Однако не все слухи подтверждались, и некоторые прогнозы по iPhone 17 не сбылись.

До релиза серии iPhone 18 остается еще год, поэтому ожидается множество новых слухов о будущих устройствах.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре