Apple готовит iPhone 18: чего ждать от следующего смартфона

Следующее поколение iPhone - модели iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max - будет оснащено уменьшенным Dynamic Island , но технология Face ID под экраном в устройствах не появится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Первые инсайды

Ранее ходили противоречивые слухи о том, что iPhone 17 Pro получит меньший Dynamic Island, но его размер остался прежним.

Теперь эта тема вернулась для серии iPhone 18, и есть высокая вероятность, что в этот раз она окажется правдой. Это стало бы шагом к 20-летнему юбилейному iPhone с полностью стеклянным корпусом, о котором ходят слухи.

Технология Face ID под экраном долгое время обсуждалась для моделей iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro, но пока ее реализация откладывается на год-два. Согласно последней информации от Instant Digital, она может появиться только в iPhone 19 Pro или позже.

Ни одна из моделей iPhone 18 не получит фронтальную камеру под экраном. Вместо этого устройства будут оснащены уменьшенным Dynamic Island и видимой фронтальной камерой.

Аккаунт Instant Digital имеет около 1,5 миллиона подписчиков в китайской соцсети Weibo и ранее верно раскрывал информацию о будущих продуктах Apple. Среди точных утечек - система охлаждения с испарительной камерой для iPhone 17 Pro, желтое оформление iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также ремешок Titanium Milanese Loop для Apple Watch Ultra 2.

Однако не все слухи подтверждались, и некоторые прогнозы по iPhone 17 не сбылись.

До релиза серии iPhone 18 остается еще год, поэтому ожидается множество новых слухов о будущих устройствах.