GTA 6 на iPhone 17. Чи "потягне" гру новий смартфон Apple

У вівторок Apple провела щорічний захід, показавши ультратонкий iPhone Air, iPhone 17 Pro, AirPods Pro 3 і нові Apple Watch. Під час демонстрації камери iPhone 17 один кадр одразу нагадав фанатам Grand Theft Auto 6.

Про те, чи буде можливо грати в GTA 6 на iPhone 17, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт CNET .

Нова камера iPhone 17 і натяк на GTA 6

Менеджер з продукту iPhone Меган Неш розповіла про нову 48-мегапіксельну основну камеру Dual Fusion, яка дає змогу робити різкі світлини з повною роздільною здатністю або з дворазовим кропом на 24 мегапікселі.

На задньому плані була впізнавана ділянка Маямі, що змусило фанатів GTA задуматися, чи не готує Apple колаборацію з Rockstar Games.

На Reddit одразу ж з'явився тред із назвою "Apple щойно натякнула на GTA VI на iPhone?". Більшість користувачів жартували і нагадували, що вигадане місто Vice City засноване на реальному Маямі.

У GTA 6 дія відбувається у вигаданому штаті Леоніда, пародії на Флориду, а одним із міст, куди гравці зможуть потрапити, стане Vice City.

Гра GTA 6 планувалася до виходу цього року, але в травні Rockstar Games оголосила про перенесення релізу на 26 травня 2026 року. Це означає, що якщо з'явиться версія для iOS, її можна буде запускати на iPhone 17.

Ось такий цікавий фон вибрала компанія Apple для свого заходу iPhone 17 (фото: CNET)

Продуктивність iPhone 17 для ігор

Хоча новий iPhone 17 оснащений п'ятиядерним GPU у складі чипа A19, який покращує ігровий процес, малоймовірно, що гра запуститься без оптимізації.

З іншого боку, iPhone Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max отримали потужніший GPU з шістьма ядрами (принаймні, для Pro і Pro Max) у складі чипа A19 Pro. Apple заявляє, що його продуктивність можна порівняти з MacBook Pro і він підходить для ресурсномістких завдань на GPU, включно з ШІ. Це означає, що GTA 6 теоретично може бути іграбельною на цих моделях.

GTA 6 вважається однією з найочікуваніших ігор для нинішнього покоління консолей, і ходять чутки, що її ціна становитиме близько 100 доларів - значно вища за стандартні 70 доларів за ігри, хоча Nintendo почала випускати новинки для Switch 2 за 80 доларів.