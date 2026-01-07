ua en ru
Apple готує iPhone 17e: інсайдери розкрили ключові характеристики

Середа 07 січня 2026 19:30
Наступний iPhone 17e може стати потужнішим (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Новий iPhone 17e отримає низку оновлень, включно з вирізом Dynamic Island у формі таблетки і зниженою за частотою версією чипа A19, а масове виробництво пристрою, за даними китайського інсайдера, почнеться вже цього місяця.

РБК-Україна з посиланням на профільне видання MacRumors розповідає про ключові зміни в майбутньому iPhone 17e.

Що зміниться в iPhone 17e

Поточний iPhone 16e оснащений класичним "чолочним" вирізом у верхній частині дисплея, як у iPhone 13 і iPhone 14, і містить чип A18 з 4-ядерним графічним процесором замість 5-ядерного GPU, як в iPhone 16.

Однак, як стверджує акаунт Smart Pikachu в Weibo, який раніше ділився точною інформацією про постачання Android-пристроїв, в iPhone 17e ці два елементи будуть замінені.

Крім поліпшень нейронного процесора, знижена версія чипа A19 за продуктивністю буде близька до A17 Pro. Dynamic Island, зі свого боку, додасть інтерактивну область у верхній частині екрана для відображення поточних активностей і роботи фронтальних сенсорів.

В іншому iPhone 17e, за даними інсайдера, збереже 6,1-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 60 Гц.

Інформація від Smart Pikachu частково збігається з попередніми чутками від акаунта Digital Chat Station, який також згадував Dynamic Island і чип A19 для iPhone 17e.

Інші джерела стверджують, що iPhone 17e використовуватиме ту саму OLED-панель, що й iPhone 16e на базі iPhone 14, але з більш тонкими рамками. У цьому випадку пристрій все ще може зберегти "чубок".

Крім того, чутки припускають появу магнітного кільця для зарядки через MagSafe, якого немає в iPhone 16e. Для зниження вартості iPhone 17e може бути оснащений старішим модемом C1 або C1X, але без бездротового чіпа N1, виходячи з витоків у коді Apple.

Коли чекати на реліз

За даними Smart Pikachu, масове виробництво пристрою почнеться "після CES", тобто приблизно з 9 січня або пізніше. Це узгоджується з очікуваннями, що iPhone 17e вийде навесні, приблизно через рік після релізу iPhone 16e у лютому. Стартова ціна 599 доларів, за чутками, залишиться без змін.

Нагадаємо, що iPhone Air 2 може успадкувати кілька ключових функцій флагманського iPhone 17 Pro.

Також повідомлялося, що Apple не планує випуск iPhone 18 у 2026 році, оскільки компанія розглядає можливі зміни графіка релізів.

А ще ми писали, які смартфони можуть стати головними новинками ринку в 2026 році.

