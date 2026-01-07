Apple готовит iPhone 17e: инсайдеры раскрыли ключевые характеристики

Новый iPhone 17e получит ряд обновлений, включая вырез Dynamic Island в форме таблетки и пониженную по частоте версию чипа A19, а массовое производство устройства, по данным китайского инсайдера, начнется уже в этом месяце.

РБК-Украина со ссылкой на профильное издание MacRumors рассказывает о ключевых изменениях в будущем iPhone 17e.

Что изменится в iPhone 17e

Текущий iPhone 16e оснащен классическим "челочным" вырезом в верхней части дисплея, как у iPhone 13 и iPhone 14, и содержит чип A18 с 4-ядерным графическим процессором вместо 5-ядерного GPU, как в iPhone 16.

Однако, как утверждает аккаунт Smart Pikachu в Weibo, который ранее делился точной информацией о поставках Android-устройств, в iPhone 17e эти два элемента будут заменены.

Помимо улучшений нейронного процессора, пониженная версия чипа A19 по производительности будет близка к A17 Pro. Dynamic Island, в свою очередь, добавит интерактивную область в верхней части экрана для отображения текущих активностей и работы фронтальных сенсоров.

В остальном iPhone 17e, по данным инсайдера, сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц.

Информация от Smart Pikachu частично совпадает с предыдущими слухами от аккаунта Digital Chat Station, который также упоминал Dynamic Island и чип A19 для iPhone 17e.

Другие источники утверждают, что iPhone 17e будет использовать ту же OLED-панель, что и iPhone 16e на базе iPhone 14, но с более тонкими рамками. В этом случае устройство все еще может сохранить "челку".

Кроме того, слухи предполагают появление магнитного кольца для зарядки через MagSafe, которого нет в iPhone 16e. Для снижения стоимости iPhone 17e может быть оснащен более старым модемом C1 или C1X, но без беспроводного чипа N1, исходя из утечек в коде Apple.

Когда ждать релиз

По данным Smart Pikachu, массовое производство устройства начнется "после CES", то есть примерно с 9 января или позже. Это согласуется с ожиданиями, что iPhone 17e выйдет весной, примерно через год после релиза iPhone 16e в феврале. Стартовая цена 599 долларов, по слухам, останется без изменений.