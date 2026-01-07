ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple готовит iPhone 17e: инсайдеры раскрыли ключевые характеристики

Среда 07 января 2026 19:30
UA EN RU
Apple готовит iPhone 17e: инсайдеры раскрыли ключевые характеристики Следующий iPhone 17e может стать мощнее (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Новый iPhone 17e получит ряд обновлений, включая вырез Dynamic Island в форме таблетки и пониженную по частоте версию чипа A19, а массовое производство устройства, по данным китайского инсайдера, начнется уже в этом месяце.

РБК-Украина со ссылкой на профильное издание MacRumors рассказывает о ключевых изменениях в будущем iPhone 17e.

Что изменится в iPhone 17e

Текущий iPhone 16e оснащен классическим "челочным" вырезом в верхней части дисплея, как у iPhone 13 и iPhone 14, и содержит чип A18 с 4-ядерным графическим процессором вместо 5-ядерного GPU, как в iPhone 16.

Однако, как утверждает аккаунт Smart Pikachu в Weibo, который ранее делился точной информацией о поставках Android-устройств, в iPhone 17e эти два элемента будут заменены.

Помимо улучшений нейронного процессора, пониженная версия чипа A19 по производительности будет близка к A17 Pro. Dynamic Island, в свою очередь, добавит интерактивную область в верхней части экрана для отображения текущих активностей и работы фронтальных сенсоров.

В остальном iPhone 17e, по данным инсайдера, сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц.

Информация от Smart Pikachu частично совпадает с предыдущими слухами от аккаунта Digital Chat Station, который также упоминал Dynamic Island и чип A19 для iPhone 17e.

Другие источники утверждают, что iPhone 17e будет использовать ту же OLED-панель, что и iPhone 16e на базе iPhone 14, но с более тонкими рамками. В этом случае устройство все еще может сохранить "челку".

Кроме того, слухи предполагают появление магнитного кольца для зарядки через MagSafe, которого нет в iPhone 16e. Для снижения стоимости iPhone 17e может быть оснащен более старым модемом C1 или C1X, но без беспроводного чипа N1, исходя из утечек в коде Apple.

Когда ждать релиз

По данным Smart Pikachu, массовое производство устройства начнется "после CES", то есть примерно с 9 января или позже. Это согласуется с ожиданиями, что iPhone 17e выйдет весной, примерно через год после релиза iPhone 16e в феврале. Стартовая цена 599 долларов, по слухам, останется без изменений.

Напомним, что iPhone Air 2 может унаследовать несколько ключевых функций флагманского iPhone 17 Pro.

Также сообщалось, что Apple не планирует выпуск iPhone 18 в 2026 году, поскольку компания рассматривает возможные изменения графика релизов.

А еще мы писали, какие смартфоны могут стать главными новинками рынка в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка