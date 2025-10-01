Apple готує iOS 26.1: коли вийде і які функції отримає ваш iPhone

Цього тижня Apple випустила оновлення iOS 26.0.1 з виправленнями помилок, проте користувачі чекають на значно більший реліз - iOS 26.1. Зараз система проходить бета-тестування, а публічний запуск очікують уже наприкінці жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Apple не називає точних дат релізу, але компанія зазвичай дотримується стійкого графіка. Оновлення ".1" останніх років виходили наприкінці жовтня:
З огляду на цей цикл, iOS 26.1 з великою ймовірністю вийде 27 жовтня (понеділок), хоча реліз може відбутися трохи раніше або пізніше - в період з 20 по 27 жовтня.
Крім усунення багів, оновлення принесе низку нових можливостей:
Apple зазначає, що це лише перша версія бета-тесту, і до публічного релізу список функцій може розширитися.
