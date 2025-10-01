Apple готує iOS 26.1: коли вийде і які функції отримає ваш iPhone

Коли чекати iOS 26.1

Apple не називає точних дат релізу, але компанія зазвичай дотримується стійкого графіка. Оновлення ".1" останніх років виходили наприкінці жовтня:

iOS 18.1 - 28 жовтня (понеділок)

iOS 17.1 - 25 жовтня (середа)

iOS 16.1 - 24 жовтня (понеділок).

З огляду на цей цикл, iOS 26.1 з великою ймовірністю вийде 27 жовтня (понеділок), хоча реліз може відбутися трохи раніше або пізніше - в період з 20 по 27 жовтня.

Які нові функції з'являться в iOS 26.1

Крім усунення багів, оновлення принесе низку нових можливостей:

Apple Intelligence: розширення підтримки ШІ-функцій відразу на вісім нових мов

AirPods Live Translation: додається підтримка ще п'яти мов для функції "живого" перекладу

Apple Music: новий свайп-жест для швидкої зміни треків

Фото, Календар і Телефон: поліпшення інтерфейсу, включно з оновленим повзунком для відтворення відео в "Фото".

Apple зазначає, що це лише перша версія бета-тесту, і до публічного релізу список функцій може розширитися.