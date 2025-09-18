ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Власники iPhone скаржаться на проблеми зі здоров'ям через iOS 26: що відомо

Четвер 18 вересня 2025 19:00
UA EN RU
Власники iPhone скаржаться на проблеми зі здоров'ям через iOS 26: що відомо iPhone після оновлення iOS 26 викликає напруження очей і запаморочення (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Старт iOS 26 явно дав збій - після скарг на скорочення часу роботи акумулятора і проблеми з читанням тексту з'являються повідомлення про більш серйозні неполадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сайт Phandroid.

Які проблеми з'явилися у власників iPhone

Користувачі на різних платформах повідомляють, що новий дизайн Liquid Glass може спотворювати іконки, особливо на темних шпалерах або під час використання тем "Темна", "Прозора", "Тонована" замість стандартних іконок.

Ефект змушує деяких користувачів відчувати запаморочення, напругу очей і навіть почуття дезорієнтації. Один із користувачів назвав ситуацію "оптичним кошмаром", інші пишуть, що "оновлення змушує почуватися п'яним". Подібних повідомлень на форумі безліч.

Власники iPhone скаржаться на проблеми зі здоров'ям через iOS 26: що відомоНа цьому зображенні у деяких користувачів значки виглядають нахиленими (фото: Reddit / tantunidevourer)

Як зменшити ефект

На щастя, є кілька способів спробувати виправити ситуацію. По-перше, можна використовувати стандартний стиль іконок і світлі шпалери - це зробить ефект менш помітним, хоча не завжди повністю вирішує проблему.

Ще один варіант - перейти в "Налаштування", "Універсальний доступ", "Дисплей і розмір тексту" і ввімкнути опцію "Зменшити прозорість". Там же можна збільшити контрастність, що теж допомагає знизити навантаження на очі.

Звісно, необхідність вдаватися до таких обхідних рішень, щоб просто користуватися телефоном, не ідеальна. Можливо, Apple внесе зміни в дизайн інтерфейсу Liquid Glass у майбутніх оновленнях, щоб поліпшити видимість і зручність використання.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone iOS Головний біль головокружение
Новини
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною