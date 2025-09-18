Власники iPhone скаржаться на проблеми зі здоров'ям через iOS 26: що відомо

Старт iOS 26 явно дав збій - після скарг на скорочення часу роботи акумулятора і проблеми з читанням тексту з'являються повідомлення про більш серйозні неполадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сайт Phandroid .

Які проблеми з'явилися у власників iPhone

Користувачі на різних платформах повідомляють, що новий дизайн Liquid Glass може спотворювати іконки, особливо на темних шпалерах або під час використання тем "Темна", "Прозора", "Тонована" замість стандартних іконок.

Ефект змушує деяких користувачів відчувати запаморочення, напругу очей і навіть почуття дезорієнтації. Один із користувачів назвав ситуацію "оптичним кошмаром", інші пишуть, що "оновлення змушує почуватися п'яним". Подібних повідомлень на форумі безліч.

На цьому зображенні у деяких користувачів значки виглядають нахиленими (фото: Reddit / tantunidevourer)

Як зменшити ефект

На щастя, є кілька способів спробувати виправити ситуацію. По-перше, можна використовувати стандартний стиль іконок і світлі шпалери - це зробить ефект менш помітним, хоча не завжди повністю вирішує проблему.

Ще один варіант - перейти в "Налаштування", "Універсальний доступ", "Дисплей і розмір тексту" і ввімкнути опцію "Зменшити прозорість". Там же можна збільшити контрастність, що теж допомагає знизити навантаження на очі.

Звісно, необхідність вдаватися до таких обхідних рішень, щоб просто користуватися телефоном, не ідеальна. Можливо, Apple внесе зміни в дизайн інтерфейсу Liquid Glass у майбутніх оновленнях, щоб поліпшити видимість і зручність використання.