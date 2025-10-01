Apple готовит iOS 26.1: когда выйдет и какие функции получит ваш iPhone

Когда ждать iOS 26.1

Apple не называет точных дат релиза, но компания обычно придерживается устоявшегося графика. Обновления ".1" последних лет выходили в конце октября:

iOS 18.1 - 28 октября (понедельник)

iOS 17.1 - 25 октября (среда)

iOS 16.1 - 24 октября (понедельник).

Учитывая этот цикл, iOS 26.1 с большой вероятностью выйдет 27 октября (понедельник), хотя релиз может состояться немного раньше или позже - в период с 20 по 27 октября.

Какие новые функции появятся в iOS 26.1

Помимо устранения багов, обновление принесет ряд новых возможностей:

Apple Intelligence: расширение поддержки ИИ-функций сразу на восемь новых языков

AirPods Live Translation: добавляется поддержка еще пяти языков для функции "живого" перевода

Apple Music: новый свайп-жест для быстрой смены треков

Фото, Календарь и Телефон: улучшения интерфейса, включая обновленный ползунок для воспроизведения видео в "Фото".

Apple отмечает, что это лишь первая версия бета-теста, и до публичного релиза список функций может расшириться.