Apple випустила iOS 26.0.1: які помилки виправили і чому варто оновитися

Вівторок 30 вересня 2025 07:30
Apple випустила iOS 26.0.1: які помилки виправили і чому варто оновитися Apple виправила баги в iOS 26.0.1 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple представила нове оновлення для iPhone - iOS 26.0.1. Це перший патч для свіжої версії операційної системи iOS 26, яка вийшла всього два тижні тому. Як зазвичай буває після великих релізів, компанія оперативно усуває знайдені помилки і вразливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що виправили в оновленні

В офіційних нотатках Apple йдеться про те, що оновлення містить важливі виправлення багів і поліпшення безпеки, зокрема:

  • Wi-Fi і Bluetooth могли мимовільно вимикатися на iPhone 17, iPhone Air і iPhone 17 Pro
  • У невеликої частини користувачів виникали проблеми з підключенням до стільникової мережі після оновлення до iOS 26
  • Фото, зроблені за певного освітлення на iPhone 17, iPhone Air і iPhone 17 Pro, могли містити артефакти у вигляді чорних прямокутників і білих хвилястих ліній
  • Значки додатків іноді відображалися порожніми під час використання користувацького відтінку
  • У деяких користувачів відключалася функція VoiceOver.

Незважаючи на багатомісячне тестування iOS 26 серед розробників і бета-користувачів, Apple традиційно стикається з багами вже після масового запуску. Особливо це стосується нових пристроїв - протестувати систему на iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone Air до релізу могли лише деякі.

Експерти зазначають: iOS 26.0.1 - лише перший із серії патчів. Найближчими тижнями варто очікувати виходу iOS 26.0.2, а потім і iOS 26.0.3.

