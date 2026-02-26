Apple готує дешевший MacBook: скільки він може коштувати в Україні

Раніше повідомлялось, що Apple може презентувати навесні. Це не лише новий ноутбук та смартфон, але й навушники та комп'ютери.

А ще "яблучний" виробник готує інноваційний продукт, який може змінити ринок ШІ. У нього є три головні переваги.