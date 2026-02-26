UA

Apple готує дешевший MacBook: скільки він може коштувати в Україні

Фото: MacBook (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Apple вже наступного тижня може представити новий бюджетний MacBook. Інсайдер розкрив вісім обмежень моделі та ймовірну ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Читайте також: ASUS представила нову версію ігрового ноутбука з AMD Gorgon Point

Що відомо про новинку

Новий MacBook буде дешевшим за MacBook Air і MacBook Pro. Але за меншу ціну доведеться чимось пожертвувати.

8 обмежень бюджетного MacBook

  • Нижча яскравість екрана - менш як 500 ніт (у MacBook Air - 500 ніт;
  • Немає True Tone - дисплей не підлаштовуватиметься під навколишнє світло;
  • Максимум 512 ГБ пам'яті - варіантів на 1 ТБ і 2 ТБ не буде;
  • Повільніший SSD - швидкість читання і запису нижча, ніж у старших моделей;
  • Немає швидкої зарядки;
  • Немає підсвічування клавіатури;
  • Немає підтримки навушників з високим опором;
  • Чип MediaTek замість Apple N1 - це означає слабшу підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та функцій на кшталт AirDrop і Personal Hotspot. 

Точної ціни Apple поки не оголошувала. За різними оцінками, стартова ціна в США становитиме від 599 до 799 доларів. В Україні з урахуванням курсу долара та магазинної націнки це щонайменше 25 тисяч гривень - але офіційна ціна стане відома лише після анонсу.

 

Раніше повідомлялось, що Apple може презентувати навесні. Це не лише новий ноутбук та смартфон, але й навушники та комп'ютери.

А ще "яблучний" виробник готує інноваційний продукт, який може змінити ринок ШІ. У нього є три головні переваги.

