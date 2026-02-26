Apple готує дешевший MacBook: скільки він може коштувати в Україні

Apple вже наступного тижня може представити новий бюджетний MacBook. Інсайдер розкрив вісім обмежень моделі та ймовірну ціну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.
Читайте також: ASUS представила нову версію ігрового ноутбука з AMD Gorgon Point
Новий MacBook буде дешевшим за MacBook Air і MacBook Pro. Але за меншу ціну доведеться чимось пожертвувати.
Раніше повідомлялось, що Apple може презентувати навесні. Це не лише новий ноутбук та смартфон, але й навушники та комп'ютери.
А ще "яблучний" виробник готує інноваційний продукт, який може змінити ринок ШІ. У нього є три головні переваги.