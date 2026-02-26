Apple готовит дешевый MacBook: сколько он может стоить в Украине

Apple уже на следующей неделе может представить новый бюджетный MacBook. Инсайдер раскрыл восемь ограничений модели и вероятную цену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.
Читайте также: ASUS представила новую версию игрового ноутбука с AMD Gorgon Point
Новый MacBook будет дешевле MacBook Air и MacBook Pro. Но за меньшую цену придется чем-то пожертвовать.
Ранее сообщалось, что Apple может представить весной. Это не только новый ноутбук и смартфон, но и наушники и компьютеры.
А еще "яблочный" производитель готовит инновационный продукт, который может изменить рынок ИИ. У него есть три главных преимущества.