Apple готова до прориву у 2026 році: який фактор забезпечить компанії успіх

Складний 2025 рік і питання щодо ШІ

У 2025 році навколо Apple активно мусували чутки про "кризу компанії". У центрі уваги опинився штучний інтелект.

Apple затримала великі оновлення ШІ для Siri, частково вимкнула спірну функцію Apple Intelligence і зазнавала тиску з боку ЗМІ та інвесторів, яким потрібно було довести здатність компанії конкурувати в новій ері ШІ.

Додатково на компанію впливали загрози високих тарифів у США, які могли серйозно вдарити по бізнесу. Незважаючи на це, Apple здебільшого уникла наслідків, але питання щодо ШІ залишаються головним фактором для майбутнього зростання.

iPhone 17 і 17 Pro показують рекордний успіх

Незважаючи на виклики 2025 року, Apple входить у 2026 рік із несподівано сильним імпульсом:

iPhone 17 і 17 Pro виявилися вкрай успішними

святковий квартал прогнозується зі зростанням 10-12% порівняно з минулим рекордним роком

дохід від сервісів продовжує зростати, а нещодавнє рішення суду в антимонопольній справі з Google підтримує цей тренд

Apple TV і театральний підрозділ Apple досягли найкращих результатів за всю історію

спостерігається поступова зміна сприйняття позиції Apple у сфері ШІ.

Усі ці фактори зміцнюють позиції компанії, однак успіх Siri залишається критично важливим.

Siri може визначити історію Apple у 2026 році

Якщо навесні очікується велике оновлення Siri в iOS 26.4 і воно працюватиме ефективно, Apple може вийти в лідери ШІ.

Хоча компанія не володіє такими ж сильними внутрішніми ШІ-розробками, як конкуренти, у неї є iPhone, iPad і Mac - продукти, які користувачі знають і люблять. Це унікальна перевага.

Apple не обов'язково повинна повністю володіти технологією Siri. Головне - надати користувачам розумного і корисного помічника. Якщо оновлена Siri виправдає очікування, Apple виграє, принаймні в короткостроковій перспективі.

Однак весь імпульс може зупинитися, якщо нова Siri виявиться слабкою. Компанія вже досить довго відкладала оновлення ШІ, тому їй необхідно запропонувати щось справді видатне. За допомогою технологій Google це стає більш імовірним.

Так чи інакше, успіх або провал Siri багато в чому визначить наратив Apple на 2026 рік.