Apple готова к прорыву в 2026 году: какой фактор обеспечит компании успех

Apple столкнулась с серьезными вызовами в 2025 году, но завершает год на положительной ноте. Компания вступает в 2026 год с сильным импульсом, и многое будет зависеть от того, как проявит себя Siri.
В 2025 году вокруг Apple активно муссировались слухи о "кризисе компании". В центре внимания оказался искусственный интеллект.
Apple задержала крупные обновления ИИ для Siri, частично отключила спорную функцию Apple Intelligence и испытывала давление со стороны СМИ и инвесторов, которым нужно было доказать способность компании конкурировать в новой эре ИИ.
Дополнительно на компанию оказывали влияние угрозы высоких тарифов в США, которые могли серьезно ударить по бизнесу. Несмотря на это, Apple в основном избежала последствий, но вопросы по ИИ остаются главным фактором для будущего роста.
Несмотря на вызовы 2025 года, Apple входит в 2026 год с неожиданно сильным импульсом:
Все эти факторы укрепляют позиции компании, однако успех Siri остается критически важным.
Если весной ожидается крупное обновление Siri в iOS 26.4 и оно будет работать эффективно, Apple может выйти в лидеры ИИ.
Хотя компания не обладает такими же сильными внутренними ИИ-разработками, как конкуренты, у нее есть iPhone, iPad и Mac - продукты, которые пользователи знают и любят. Это уникальное преимущество.
Apple не обязательно должна полностью владеть технологией Siri. Главное - предоставить пользователям умного и полезного помощника. Если обновленная Siri оправдает ожидания, Apple выигрывает, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Однако весь импульс может остановиться, если новая Siri окажется слабой. Компания уже достаточно долго откладывала обновления ИИ, поэтому ей необходимо предложить что-то действительно выдающееся. С помощью технологий Google это становится более вероятным.
Так или иначе, успех или провал Siri во многом определит нарратив Apple на 2026 год.
