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Apple и Google через Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших коронавирусом

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 06:38
Apple и Google через Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

Сначала Google и Apple планируют выпустить отдельное приложение, а потом хотят внедрить эту функцию в свои операционные системы

Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19. Об этом пишет TechCrunch.

Для нее будут использовать встроенную в смартфоны на Android и iOS технологии Bluetooth.

Система будет работать следующим образом:

  • Два человека находятся рядом друг с другом короткий промежуток времени. Их телефоны через Bluetooth обмениваются анонимными идентификаторами, которые меняются каждые 15 минут.
  • Позже у одного из этих людей диагностируется COVID-19, и его данные попадают в официальное приложение от органов здравоохранения.
  • С согласия заболевшего в разрабатываемую Apple и Google систему передаются его идентификаторы за последние 14 дней.
  • Человек, который вступил в контакт с заболевшим, через это же приложение от органов здравоохранения получает оповещение о контакте с инфицированным. Система узнает об этом, когда сравнивает идентификаторы контактировавших лиц.
  • Приложение дает им больше информации о том, как действовать дальше.

Отмечается, что пока Google и Apple планируют выпустить для этой цели отдельное приложение. Но в ближайшее время компании хотят внедрить эту функцию непосредственно в свои операционные системы - iOS и Android.

Напомним, правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями.

Похожее приложение для контроля обсервации и самоизоляции заработало в Украине.

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