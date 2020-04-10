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В Южной Корее почти сотня человек повторно заразились коронавирусом

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 16:12
В Южной Корее почти сотня человек повторно заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

По мнению экспертов, речь идет не о повторном инфицировании, а реактивации вируса

В Южной Корее более 90 человек, полностью выздоровевшие от коронавируса, снова получили положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает Yonhap.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что в общей сложности у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.

Генеральный директор KCDC Чон Ын Кен заявил, что в настоящее время проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.

По мнению экспертов, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а реактивации вируса. Ведь он может оставаться латентным в определенных клетках и повторно "атаковать" органы дыхания человека.

Напомним, 30 марта из Южной Кореи в Украину прибыл самолет со 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

Кроме того, Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки китайского коронавируса нового типа в стране.

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