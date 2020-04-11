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Apple і Google через Bluetooth будуть відстежувати контакти хворих на коронавірус

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 06:38
Apple і Google через Bluetooth будуть відстежувати контакти хворих на коронавірус
Ілюстративне фото (flickr)

Спочатку Google і Apple планує випустити окремий додаток, а потім хочуть впровадити цю функцію у свої операційні системи

Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу Covid-19. Про це пише TechCrunch.

Для неї будуть використовувати вбудовані в смартфони на Android і iOS технології Bluetooth.

Система працюватиме таким чином:

  • Дві людини перебувають поруч короткий проміжок часу. Їхні смартфони через Bluetooth обмінюватимуться анонімними ідентифікаторами, які змінюються кожні 15 хвилин.
  • Пізніше в однієї з цих двох осіб діагностується COVID-19, і її дані потрапляють в офіційний додаток від органів охорони здоровʼя.
  • За згодою хворого в розроблювану Apple і Google систему передаються його ідентифікатори за останні 14 днів.
  • Людина, яка вступила в контакт з хворим, через той самий додаток від органів охорони здоровʼя отримує сповіщення про контакт з інфікованим. Система дізнається про це, коли порівнює ідентифікатори осіб, які контактували між собою.
  • Додаток дає їм більше інформації про те, як діяти далі.

Наголошується, що поки Google і Apple планує випустити для цієї мети окремий додаток. Але найближчим часом компанії хочуть впровадити цю функцію безпосередньо у свої операційні системи - iOS і Android.

Нагадаэмо, уряд Франції працює над додатком для смартфону, який зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу. Німеччина і Швейцарія теж працюють над подібними додатками.

Схожий додаток для контролю обсервації та самоізоляції запрацював в Україні.

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