ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция разрабатывает приложение для отслеживания зараженных

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:31
Франция разрабатывает приложение для отслеживания зараженных
Иллюстративное фото (flickr)

Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями

Правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра технологий Франции Седрика О, будущее приложение под названием StopCovid будет использоваться для отслеживания контактов поблизости. То есть, если зараженный коронавирусом человек установит себе такую программу, то приложение уведомит всех людей, которые были с ним в тесном контакте, что они были рядом с человеком, инфицированным COVID-19. Отмечается, что установка приложения будет исключительно добровольной.

Министр не стал называть дату запуска проекта, уточнив, что "ничего не будет решено без широкой дискуссии".

Французское законодательство запрещает индивидуальное отслеживание смартфонов, в отличие от Китая, Тайваня или Южной Кореи, которые используют показания местоположения смартфонов для отслеживания контактов людей, которые дали положительный результат теста на вирус, или для выполнения карантинных ограничений.

Несколько депутатов из партии президента Эммануэля Макрона уже заявили, что будут голосовать против любого шага по использованию технологии геотрекинга. На что Седрик О заявил, что приложение будет использовать только Bluetooth, а не геолокацию. Данные будут анонимными и будут удалены через некоторое время. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями, добавил он.

Карантин во Франции длится уже четвертую неделю. В стране зафиксировано 110 тыс. случаев заражения и больше 10 тыс. смертей от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик пандемии в стране еще не достигнут, он находится на фазе обострения. Собственно поэтому власти Франции пока не планируют ослаблять карантинные ограничения.

Напомним, похожее приложение для контроля обсервации и самоизоляции со вчерашнего дня заработало в Украине.

Раде предлагают ограничить въезд иностранцев из стран, где есть вспышка коронавируса Папа Римский назвал пандемию коронавируса "ответом природы" на изменение климата
Новости Украины ФранцияприложениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь