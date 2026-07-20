Mac Pro не врятували навіть секретні процесори Apple: що сталося

Apple у березні остаточно припинила продаж настільних комп'ютерів Mac Pro та підтвердила відсутність планів щодо випуску нових моделей цієї серії. Проте інсайдерські дані свідчать, що техногігант тривалий час готував для пристрою надпотужні процесори та навіть випробував версію на базі чипа Intel.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на свіжий звіт технологічного аналітика Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Чому лінійка Mac Pro зайшла у глухий кут?

На момент закриття у березні пристрої Mac Pro все ще комплектувалися процесорами M2 Ultra, випущеними у 2023 році. Це свідчило про тривалу відсутність оновлень платформи.

При цьому станція коштувала вдвічі дорожче за компактну модель Mac Studio, хоча пропонувала фактично ідентичний рівень продуктивності та однакову функціональність.

У довгостроковій перспективі такий підхід виявився неефективним для ринку.

Засекречена серія процесорів Extreme

Відмова від флагманської серії настільних ПК не завжди була у планах Apple. На ранніх етапах розвитку фірмових чипів інженери Купертіно працювали над проєктом процесора, що мав розташуватися у лінійці вище за рівень Ultra.

Процесори серії Extreme мали пропонувати вдвічі більше графічних і основних ядер. Компанія успішно розробила дві модифікації цих чипів:

M2 Extreme

M3 Extreme

Обидва проєкти згодом згорнули через надмірно високу собівартість виробництва та низький прогнозований попит серед покупців

Невипущені прототипи та повернення до Intel

У лабораторіях Apple існували щонайменше два прототипи Mac Pro під кодовими індексами J170 та J190, які так і не вийшли на ринок.

Модель J170 була робочою станцією Mac Pro на базі процесора Intel. Компанія розробляла її паралельно зі створенням власної платформи Apple Silicon, щоб задовольнити специфічні потреби окремих корпоративних клієнтів.

Другий прототип J190 розроблявся під чип M3 Ultra та мав дебютувати разом із відповідним оновленням Mac Studio на початку 2025 року.

Нова альтернатива для професіоналів

Остаточно зупинивши виробництво Mac Pro, Apple офіційно переорієнтувала покупців професійної техніки на станції Mac Studio.

Шанси на повернення Mac Pro у найближчому майбутньому мінімальні. Натомість компанія готує оновлені комп'ютери Mac Studio з процесорами M5 Ultra, реліз яких очікується вже восени цього року.